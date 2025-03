Bonus pubblicità 2025: ecco cosa devono sapere bar, ristoranti e hotel

Dal 1° marzo al 31 marzo 2025 sarà possibile presentare la domanda per il Bonus pubblicità, il credito d'imposta riservato a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che investono in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Il contributo, pari al 75% del valore incrementale rispetto all'anno precedente, è un'opportunità importante per chi vuole rafforzare la visibilità del proprio brand nell'Horeca, sempre più competitivo e in continua evoluzione.

Come richiedere il Bonus pubblicità 2025: guida pratica per bar, ristoranti e hotel

Come funziona il Bonus pubblicità 2025?

Il credito d'imposta è calcolato sulla base dell'incremento degli investimenti pubblicitari rispetto all'anno precedente e copre il 75% dell'aumento della spesa. In totale, il governo ha stanziato un tetto massimo di 30 milioni di euro, quindi, in caso di richieste superiori alle risorse disponibili, l'agevolazione verrà ripartita proporzionalmente tra i beneficiari. Per accedere al bonus, è necessario presentare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, un documento che funge da prenotazione delle risorse e che deve contenere i dati relativi agli investimenti già effettuati o programmati nel corso del 2025. La procedura avviene esclusivamente online tramite l'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando Spid, Cns o Cie.

Uno degli aspetti più snelli della procedura è che, in fase di presentazione della domanda, non è richiesto l'invio di documenti come fatture, contratti pubblicitari o attestazioni di spesa. Tuttavia, questi devono essere conservati e resi disponibili in caso di controlli da parte dell'amministrazione. Dopo la presentazione delle richieste, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria pubblicherà un primo elenco dei soggetti che potranno accedere al credito d'imposta, specificando l'importo teorico a cui avranno diritto.

Se nel 2025 hai investito in pubblicità e hai inoltrato la comunicazione preliminare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio 2026 dovrai inviare la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, un documento che conferma le spese sostenute. Solo dopo questo passaggio verrà pubblicato l'elenco definitivo dei beneficiari. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco ufficiale. Per farlo, dovrà essere utilizzato il codice tributo 6900.

Cosa fare per richiedere il Bonus pubblicità 2025?

Se vuoi accedere a questa agevolazione e migliorare la comunicazione del tuo bar, ristorante o hotel, ecco i passi fondamentali da seguire:

Comunicare l'intenzione di aderire al bonus: se ti affidi a uno studio o a un consulente fiscale, è importante informarli per tempo, preferibilmente via email, così da avviare la procedura senza intoppi. Raccogliere i dati necessari: dovrai fornire un riepilogo degli investimenti pubblicitari già sostenuti nel 2025 e di quelli pianificati fino alla fine dell'anno, oltre al confronto con la spesa pubblicitaria del 2024. Preparare la documentazione: anche se non deve essere inviata subito, è consigliabile raccogliere fatture, contratti pubblicitari e ogni altro documento utile a dimostrare l'effettiva realizzazione delle spese.

La scadenza per la trasmissione della domanda preliminare è fissata per il 19 marzo 2025, quindi chi intende usufruire dell'incentivo deve muoversi rapidamente.

