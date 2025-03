Perbellini apre la stagione della Locanda al Mare con un omaggio a Camilleri

Con una cena evento nella cornice di Bovo Marina a Montallegro (Ag), Giancarlo Perbellini ha dato il via alla stagione 2025 della Locanda Perbellini al Mare. Per l'occasione, lo chef ha portato la cucina del tristellato Casa Perbellini 12 Apostoli dalla sua sede di Verona fino in Sicilia, condividendo il palco con Giacomo Vella, alla guida della brigata locale. Nel menu, anche un piatto speciale dedicato al centenario di Andrea Camilleri, pensato come tributo a uno dei più grandi narratori della cultura gastronomica siciliana.

Lo chef Giancarlo Perbellini nella cucina della Locanda al Mare

Qui, a Bovo Marina, in un contesto naturale che affaccia direttamente sul Mediterraneo, Perbellini e il suo team, insieme a Vella, hanno proposto un'esperienza unica in cui la cucina veneta e quella siciliana si sono incontrate in un dialogo aperto e creativo. Il risultato è stato un menu costruito con cura, in cui i classici dello chef tristellato si sono intrecciati con i prodotti e i sapori locali, in un'atmosfera resa ancora più intensa dalla bellezza del luogo.

Perbellini, l'omaggio a Camilleri e il menu della riapertura della Locanda al Mare

Durante la serata, dicevamo, è stato svelato anche un piatto dal forte valore simbolico: una pasta con i broccoli, rivisitazione della “pasta chi vruocculi arriminati” tanto amata da Montalbano, dedicata proprio ad Andrea Camilleri nel centenario della sua nascita. Lo scrittore di Porto Empedocle, che ha sempre mantenuto un legame profondo con la cucina della sua terra, fu tra i primi a portare le ricette popolari all'interno dei suoi romanzi, facendone un tratto distintivo dei suoi personaggi. Basti pensare che questo piatto compare già ne "Il ladro di merendine", terzo romanzo della serie dedicata al celebre commissario. Perbellini ha scelto di reinterpretarlo utilizzando pasta mista spezzata - un formato tradizionale del Sud, spesso usato nella pasta patate e provola napoletana - con una base di salsiccia e una superficie croccante di mollica di pane.

La pasta con i broccoli di Perbellini, dedicata ad Andrea Camilleri

Il resto del menu, pensato appositamente per la serata inaugurale, ha seguito lo stesso filo conduttore: dopo il "Benvenuto di Casa Perbellini", sono arrivati in tavola piatti come caviale e zabaione, il wafer con tartare di branzino, caprino e liquirizia, dentice con mascarpone, acciughe e insalata di germogli, asparagi con emulsione di aglio nero, astice e pane al pepe, fusilli tiepidi con gamberi di Sciacca, curcuma e alloro, maialino in cassata e, per chiudere, una selezione di dolci firmati Casa Perbellini accompagnati da un'Île flottante con mandarino, chinotto e nocciola. A completare l'esperienza una ricca carta di vini che ha incluso, tra gli altri, il Metodo Classico Blanc De Blancs 2018 di Luna Sicana, il Dr. L. Riesling Dry-Trocken 2023 di Dr. Loosen, l'Orè Chardonnay 2021 di Luna Sicana, il Cataratto 2023 di Sergio Drago, lo Sp68 2023 di Occhipinti e il Ben Ryé 2022 di Donnafugata.

A fine serata, lo chef ha spiegato il senso dell'iniziativa: «Cucinare in posti incantevoli come questo dà stimoli unici. Perciò ho pensato che aprire la stagione della Locanda al Mare trasferendo per un giorno Casa Perbellini 12 Apostoli davanti a questo splendido tramonto fosse un'occasione unica. Abbiamo voluto proporre alcuni nostri classici unendoli ai prodotti che questa terra è in grado di regalarci. Un mix perfetto che ritengo sia stato ben gradito da tutti. Nell'occasione ho voluto anche rendere omaggio ad un gigante della letteratura italiana come Andrea Camilleri che ha saputo esaltare la cucina siciliana come nessun altro».