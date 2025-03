Nicoletta Nocerino è la migliore pasticcera emergente d'Italia 2025

Si è conclusa al Capac - Politecnico del commercio e del turismo di Milano - la finale dell'edizione 2025 di EmergentePastry, il concorso che mette in luce i migliori giovani talenti della pasticceria italiana. A conquistare il titolo di migliore pasticcera emergente d'Italia è stata Nicoletta Nocerino, del ristorante Torre del Saracino a Vico Equense, in Campania.

Nicoletta Nocerino ha conquistato il titolo di migliore pasticcera emergente d'Italia

EmergentePastry 2025: il concorso e gli ospiti

L'evento, che come da tradizione ha coinvolto professionisti under 30, ha visto i finalisti cimentarsi nella preparazione di quattro tipologie di dolci: un dessert al piatto al forno, uno al forno al cioccolato, un finger food dolce e uno salato. Inoltre, nella giornata precedente alla gara ufficiale, i concorrenti hanno affrontato la prova dei lievitati in collaborazione con "Le Sinfonie" di Agugiaro & Figna Molini. Una sfida che ha richiesto precisione, creatività e un perfetto equilibrio di sapori.

Dopo un'intensa giornata di competizione, la cerimonia di premiazione si è svolta nell'aula magna del Capac alla presenza di diverse personalità istituzionali. Sono infatti intervenuti Marco Bestetti, consigliere della Regione Lombardia, Diana De Marchi, consigliera delegata alle Politiche del lavoro della Città Metropolitana di Milano, Simonpaolo Buongiardino, presidente del Capac e vicepresidente di Confcommercio Milano, Francesca De Lucchi, rappresentante della Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi), Luigino Poli per Federalberghi e Gabriele Cartasegna, direttore del Capac. Terminata la cerimonia ufficiale, ci si è spostati nuovamente nella sala della competizione per un brindisi finale accompagnato dai finger food dolci proposti dai finalisti.

EmergentePastry 2025: i partecipanti e i piatti di Nicoletta Nocerino

A contendersi il titolo di migliore pasticcere emergente d'Italia sono stati otto giovani talenti provenienti da tutta la penisola, selezionati in due diverse aree geografiche. Per il Nord, Greta Campione di Villa Naj a Stradella, Alessandro Franchi dell'Hotel Splendide Royal di Lugano, Federica Corvasce di Piano35 a Torino, Federica Bagnarelli dell'Hotel Lac Salin ristorante Stua da Legn a Livigno e Raffael Werner del ristorante Lamplstube Gourmet all'interno dell'Hotel Lamm di Castelrotto. Per il Centro-Sud, invece, hanno partecipato Francesco De Padova del ristorante Santa Elisabetta di Firenze, Michele Di Leva del ristorante Un Piano nel Cielo del resort Casa Angelina a Praiano, Nicoletta Nocerino del ristorante Torre del Saracino di Vico Equense e Matilde Morandi del ristorante Arnolfo di Colle Val D'Elsa.

A convincere maggiormente la giuria è stata, appunto, Nicoletta Nocerino, che ha presentato quattro creazioni di altissimo livello. Il suo dessert al piatto al forno, “Murrina Veneziana”, ha unito meringa, caprese al limone, chantilly alla fava Tonka, confit di limone, sorbetto al mandarino e spuma al kefir di bufala con clementina, mango e finocchietto. Per il dessert al piatto al cioccolato ha proposto “Il Moro di Vico”, un tortino e cremoso al cioccolato accompagnato da una cialda al gruè di cacao, gelato al caramello, salsa caramello e lime, pralinato e chantilly alla nocciola e una sorprendente salsa all'aglio nero. Il finger food dolce, “La Linzer di Zio Alberto”, ha visto un perfetto equilibrio tra cremoso al caffè, pinguino, amarene e chantilly alla vaniglia, mentre per il finger food salato ha presentato una “Tigella alla napoletana con genovese”.

EmergentePastry 2025: i premi speciali

Oltre al titolo principale, sono stati assegnati alcuni riconoscimenti speciali. Il premio per il miglior lievitato, in collaborazione con Le Sinfonie di Agugiaro & Figna Molini, è andato a Michele Di Leva del ristorante Un Piano nel Cielo di Praiano. Matilde Morandi del ristorante Arnolfo ha conquistato il premio per il miglior dessert al piatto al forno con la ricetta “Papaveri e Grano”.

Tutti i pasticceri premiati a EmergentePastry 2025

Infine, il premio per il miglior dessert al cioccolato, assegnato in collaborazione con Barry Callebaut, è stato vinto da Alessandro Franchi dell'Hotel Splendide Royal di Lugano con il suo “Ciak si gira”, un croccantino al gruè, ganache al cocco, sorbetto alla papaya e composta di ananas.