Nel mese scorso sono stati nominati i Professionisti dell’Anno delle varie associazioni facenti parte di Solidus, l’organizzazione delle professioni turistico-alberghiere. A Montegrotto Terme, il titolo di Professionista dell’Anno per ABI Professional è stato assegnato a Andrea Balleri, un riconoscimento prestigioso che premia il suo straordinario percorso nel mondo del bartending e della sommellerie.

Abi Professional: Andrea Balleri è il professionista dell'anno per Solidus

Un percorso di eccellenza

Andrea Balleri è un professionista affermato, guidato da una passione instancabile per la crescita personale, racchiusa nel suo motto: "Se nella vita ti vuoi migliorare, lascia che la curiosità sia sempre la tua priorità."

Questo spirito di continua ricerca della qualità ha segnato ogni tappa della sua carriera, portandolo da barman d’eccellenza a sommelier di prestigio e, infine, a Brand Ambassador di una delle più importanti aziende vinicole sarde.

Fin dai suoi primi passi nel settore, Balleri ha sempre mirato all’eccellenza. Dopo aver esordito come aspirante barman, il suo talento e la sua determinazione lo portano presto a distinguersi, conquistando premi e riconoscimenti già in giovane età.

I successi nel mondo della mixologia

La sua carriera decolla nel 2001, con la vittoria del Concorso Aibes Angelo Zola, che gli apre le porte a competizioni di livello internazionale, come il prestigioso John White Course di Singapore e il Bacardi Martini Grand Prix International, dove riceve il Premio Paissa nel 2002.

Questi successi confermano il suo talento e la sua capacità di innovare nel mondo della mixologia, unendo tradizione e creatività.

L’amore per il vino e la consacrazione come sommelier

Spinto dal desiderio di ampliare le proprie competenze, Andrea Balleri si avvicina al mondo della sommellerie, ottenendo prestigiosi riconoscimenti. Il 2013 è l'anno della consacrazione: viene incoronato Miglior Sommelier d’Italia dall’Ais, e ottiene un brillante 4° posto al concorso per Miglior Sommelier del Mondo WSA.

Nel 2021, il suo straordinario contributo all’ospitalità italiana viene premiato con il prestigioso riconoscimento Order of Merit e il titolo di Console dell’Ospitalità Italiana.

Un pilastro di Abi Professional

Andrea Balleri ha inoltre giocato un ruolo chiave in Abi Professional, l’Associazione Barmen Italiani, di cui è stato Vice Presidente Nazionale sin dalla nascita. Grazie al suo impegno, ha contribuito a rafforzare e promuovere il profilo professionale dell’associazione, organizzando concorsi che uniscono la creatività della mixologia all’eleganza del vino.

In Sardegna, la sezione locale di Abi Professional ha registrato una crescita significativa, diventando, anche grazie al suo contributo, un punto di riferimento per la promozione e formazione nel settore, con particolare attenzione al legame tra vino e cocktail. La nomina di Andrea Balleri a Professionista dell’Anno per Abi Professional rappresenta un riconoscimento più che meritato per un professionista che ha saputo innovare e portare in alto la cultura dell’ospitalità italiana.

Complimenti sinceri al nostro Professionista dell’Anno!