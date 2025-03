Meno stress, più efficienza: il podcast che aiuta chef e ristoratori

Sei episodi per raccontare il futuro della ristorazione tra tecnologia, formazione e gestione più efficiente della cucina. Il nuovo podcast "La svolta in cucina", firmato Rational, vuole rispondere a questa domanda: come sarebbe il lavoro in cucina se fosse più veloce, meno stressante e più produttivo? Con la conduzione dello chef e consulente Andrei Micle, il format esplora l'impatto delle tecnologie di cottura multifunzione e il loro ruolo nel migliorare la qualità del lavoro e della vita degli operatori del comparto.

Rational lancia il podcast “La svolta in cucina”

Il progetto nasce dall'esigenza di supportare chef e imprenditori della ristorazione in un percorso di crescita professionale, combinando competenze tecniche e manageriali. Sviluppato, appunto, da Rational Italia in collaborazione con AudioFood e con il supporto formativo di Elis Food Hub, il podcast offre strumenti concreti per ottimizzare i processi di cucina, aumentare la produttività e ridurre i costi operativi.

I temi trattati nei sei episodi del podcast "La svolta in cucina" di Rational

Ogni episodio affronta un aspetto chiave della ristorazione moderna: dalla progettazione degli spazi alla formazione del personale, dalla gestione del tempo alla sostenibilità economica e ambientale, fino all'ottimizzazione della cucina per volumi elevati. A dare voce al cambiamento sono le testimonianze dirette di chef e imprenditori che, grazie alle soluzioni Rational, hanno trasformato il loro modo di lavorare.

Andrei Micle, conduttore del podcast “La svolta in cucina” di Rational

Ad esempio, Marco Biemmi, titolare della pescheria e take away "Murice" di Brescia, racconta come i nuovi sistemi di cottura abbiano rivoluzionato la sua organizzazione in cucina: «Inizialmente, preparare tutti i piatti del menu richiedeva 3-4 ore, adesso, in appena un'ora e 30 minuti, riusciamo a produrne il 60% in più. L'ottimizzazione dello spazio è stata fondamentale: con una cucina compatta, abbiamo organizzato il forno accanto agli 8 fuochi per avere tutto a portata di mano, insieme a bollitore, abbattitore e freezer. Questo ci permette di trasferire rapidamente i prodotti dal forno all'abbattitore, migliorando la gestione della temperatura. Il forno, pur occupando poco spazio, è l'attrezzatura più performante. Pianificare l'integrazione delle tecnologie di cottura avanzate è essenziale per rendere più efficiente l'intero sistema cucina».

Non si tratta solo di ottimizzazione, ma anche di attrarre e trattenere nuovi talenti nel comparto. Isaia D'Angelo, cuoco e titolare di "Paglià - Pizza e fichi" a Pagliare del Tronto, sottolinea: «Abbiamo bisogno di tecnologie che ci permettano di lavorare sempre di meno e sempre meglio. La formazione è la chiave per far crescere il settore e garantire alle nuove generazioni una qualità della vita che li motivi a restare». La tecnologia consente poi anche di ottenere una maggiore flessibilità nella gestione dell'attività, come spiega Salvatore Vedele, cuoco e titolare dell'agriturismo "Sa Tanca e Bore" di Siniscola: «Con Rational ho potuto finalmente andare in vacanza senza dover chiudere il locale. La gestione da remoto e la costanza nei risultati hanno reso tutto più semplice per me e per i miei collaboratori».

Andrea Incerti Vezzani, chef del ristorante stellato "Ca' Matilde" di Reggio Emilia, offre invece una riflessione sulla sostenibilità: «L'ammortamento dell'attrezzatura c'è solo se la utilizzi. Strumenti tradizionali come friggitrici o cuocipasta restano accesi ma inutilizzati per gran parte della giornata, mentre una tecnologia multifunzione lavora continuamente, riducendo sprechi e consumi. È come avere una Ferrari e usarla al minimo: un vero spreco del suo potenziale. Se sfruttata nel modo corretto, un'attrezzatura avanzata non solo migliora l'efficienza, ma alleggerisce la gestione dei collaboratori e delle materie prime, ottimizzando il lavoro in cucina».

L'ergonomia e la riduzione dello stress sono altri aspetti fondamentali, come sottolinea Angelo Tortorelli, titolare de "Il Polentiere" di Morgex: «iVario è come un'astronave e io sono il comandante: mi permette di lavorare senza stress e senza dover controllare continuamente le cotture. Ho ridotto la fatica fisica e garantisco sempre lo stesso livello di qualità ai miei clienti». Renato Cardogna, titolare di "Bazzano Beach" a Sperlonga, si concentra invece sull'impatto del forno iCombi nella sua attività: «Abbiamo fatto un salto di qualità enorme con l'introduzione del forno iCombi. Grazie a queste tecnologie abbiamo migliorato il nostro menu, ridotto gli sprechi e incrementato l'efficienza in cucina».

Marco Iozzolino, national corporate chef di Rational Italia

A offrire una visione d'insieme è Marco Iozzolino, national corporate chef di Rational Italia: «Oggi i cuochi devono aggiornarsi e ampliare le loro competenze, non solo come artigiani, ma anche come imprenditori e manager. Questo è fondamentale per gestire le attività in modo più efficiente, sostenibile e redditizio. Con le giuste tecnologie di cottura, è possibile ridurre i tempi di preparazione, garantire uniformità nei risultati, diminuire gli sprechi e migliorare la sicurezza sul lavoro».

"La svolta in cucina" è disponibile sulle principali piattaforme audio

Insomma, grazie alla struttura chiara e alla presenza di professionisti del settore, "La svolta in cucina" non è solo un podcast, ma un'occasione di aggiornamento professionale accessibile a tutti. Con episodi da circa 20 minuti, il formato è pensato per offrire spunti pratici e applicabili nel quotidiano, senza interrompere il lavoro. Il podcast è disponibile su tutte le principali piattaforme audio e, per chi desidera approfondire i temi trattati, è possibile scaricare materiali aggiuntivi sul sito ufficiale.