Como Luxury Suites: un gioiello di design firmato Costa Group

Le Como Luxury Suites si trovano nel cuore di Como, nella piazza centrale della città, Piazza del Duomo, in un meraviglioso palazzo dalla storia antica e dal design contemporaneo. Tutelato dalla Soprintendenza alle Belle Arti in seguito all’intervento dell’architetto Giuseppe Terragni nel 1930, vanta una vista esclusiva sulla Cattedrale di Como.

La stanza Atelier

Un progetto di design che ha visto il recupero artistico protagonista di spazi unici nel loro genere. Ciascuna delle suites è arredata con un gusto unico, moderno e capace di integrare dettagli originali del Cinquecento. L’ispirazione per il design di questi spazi arriva dalle luci del teatro, dagli atelier, dall’arte e dal cinema. Motivi floreali, tessuti preziosi, contrasti di colore e atmosfere esotiche contraddistinguono gli ambienti, rendendoli esclusivi.

Le parole d’ordine sono gusto, fantasia, lungimiranza e recupero. Molti degli elementi d’arredo erano stati dimenticati e sono stati riportati a nuova vita dagli artigiani e designers di Costa Group, azienda leader nell’arredamento tailor-made per il settore Food & Beverage, con oltre 5.000 realizzazioni nel mondo.

Lusso e design tra passato e futuro

Nelle Como Luxury Suites, il passato abbraccia il futuro in una fusione tra vintage e alta tecnologia. Ogni angolo offre un'esperienza sensoriale unica, con un mix di elementi classici e contemporanei. Grazie all’innovazione e alla creatività di Costa Group, sono stati creati ambienti avvolgenti e memorabili.

La stanza Velluto 1/7 La stanza Stripes 2/7 La stanza Romantica 3/7 La stanza Onice 4/7 La stanza Jungle 5/7 La stanza Buongiorno 6/7 La Wow Room 7/7 Previous Next

L’arredamento racconta storie attraverso dettagli unici e atmosfere ricercate. Le travi a vista in legno aggiungono calore e autenticità, mentre i murales e i neon personalizzati donano un tocco di modernità e carattere. Ogni stanza è un viaggio tra stili, dai toni eleganti del verde e del velluto, fino ai motivi pop e artistici. Il mix tra vintage e design contemporaneo crea ambienti accoglienti, ideali per un soggiorno romantico e sorprendente.

Costa Group Via Valgraveglia Zai 19020 Riccò del Golfo (Sp) Tel +39 0187 769309

Un progetto di lusso sostenibile

Ciò che rende davvero speciali le Como Luxury Suites è l’attenzione alla sostenibilità. Costa Group ha inserito numerosi pezzi di recupero, conferendo a ogni suite un'anima unica e contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. Il successo di questa collaborazione ha portato alla nascita di un nuovo progetto esclusivo: la realizzazione di un hotel di lusso in Piazza San Fedele. Qui sorgerà un palazzo del 1500, che ospiterà 12 nuove suites, aggiungendosi alle 9 di Como Luxury Suites. Il tutto a soli 500 metri di distanza, in una zona pedonale e ricca di locali.

Un viaggio tra storia e design

Il recupero architettonico è il cuore anche di questo nuovo progetto. Il palazzo ospitava l’atelier di un calzolaio, e l’idea progettuale è quella di reintegrare macchinari e utensili d’epoca in chiave moderna. L’obiettivo è valorizzare il passato, dando nuove destinazioni d’uso a oggetti e mestieri dimenticati.

La stanza Broadway

Durante gli scavi per la costruzione dell’hotel, sono emersi preziosi reperti archeologici, tra cui pietre, pavimenti e mura di epoca romana. Questa scoperta arricchisce ulteriormente il valore storico e culturale della struttura e ispirerà Costa Group nella creazione di ambienti suggestivi e unici. Siamo in trepidante attesa di scoprire il nuovo capolavoro di lusso e design che nascerà dalla collaborazione tra Como Luxury Suites e Costa Group. Un progetto che sorprenderà gli ospiti più esigenti e farà parlare di sé in tutto il mondo.