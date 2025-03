Siggi: la nuova collezione di divise per chef ispirata a Shakespeare

Siggi Group, storica realtà vicentina nel settore dell'abbigliamento professionale, ha sempre tradotto competenza e passione nei suoi capi, che rendono il lavoro non solo più sicuro e comodo, ma anche più sostenibile. L'azienda continua a innovare grazie alla ricerca sui materiali e al costante dialogo con i professionisti del settore Horeca, con un'attenzione particolare sia alla funzionalità che allo stile.

La giacca Eliseo (a sinistra) e il completo con la giacca Puck e pantaloni Macbeth (a destra) firmati Siggi

Ispirazione shakespeariana per chef e pastry chef

La nuova collezione dedicata agli chef e ai pastry chef si distingue per modernità e qualità, prendendo spunto dal genio di Shakespeare per celebrare la creatività. Le giacche, pensate per uomo, sono chiamate Otello, Jago, Eliseo, Amleto e Puck, mentre quella dedicata alle professioniste si chiama Olivia. Realizzate in cotone stretch traspirante, sono pratiche e raffinate, arricchite da dettagli funzionali come taschini portapenne e inserti traspiranti. La giacca Otello è particolarmente innovativa, con una tasca portacellulare che la rende molto pratica per chi lavora in cucina.

Un omaggio al maitre chocolatier Eliseo Tonti

Tra i modelli più significativi c'è Eliseo, una giacca che porta il nome del celebre Maitre Chocolatier Eliseo Tonti. Non si tratta di una scelta casuale: la dedizione di Tonti all'arte del cioccolato e il suo impegno per i giovani, che ha trasmesso con entusiasmo anche come giurato al Sigep Giovani, sono un'ispirazione per Siggi Group. Anche quest'anno, infatti, l'azienda ha vestito i gareggianti di questo prestigioso concorso.

La sostenibilità nei capi Siggi

La sostenibilità è al centro della collezione, con la giacca Puck e i pantaloni Macbeth, realizzati con tessuti certificati ReLiveTex®, provenienti da eccedenze destinate altrimenti allo scarto. Questi capi sono un passo concreto verso una produzione più responsabile. Il tessuto, un mix di cotone, poliestere ed elastan, unisce comodità e resistenza, mantenendo un approccio stilistico che riduce gli sprechi. In questo modo, Siggi dimostra che stile e rispetto per l'ambiente possono andare di pari passo.

Un equilibrio tra professionalità e visione etica

Con questa nuova collezione, Siggi Group conferma la propria capacità di unire le esigenze professionali con una visione etica, rivolta a chi considera la pasticceria come un'arte e cerca un abbigliamento che esprima personalità, creatività e sostenibilità.