Crolla una discoteca a Santo Domingo: anche un cuoco italiano tra le vittime

Due cittadini risultano tra le vittime del crollo del tetto della discoteca Jet Set, avvenuto martedì scorso a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. Il bilancio provvisorio, aggiornato giovedì, parla di 218 morti e 189 persone estratte vive dalle macerie, secondo quanto riferito da Juan Manuel Mendez, direttore del Centro Operativo di Emergenza (Coe).

Tra le vittime anche lo chef Luca Massimo Iemolo, 48 anni, originario di Catania

Chi era Luca Massimo Iemolo, lo chef italiano tra le vittime

Una delle vittime italiane è stata identificata come Luca Massimo Iemolo, 48 anni, originario di Catania. Lavorava come chef presso il Sarah Restaurant, che ha confermato la notizia tramite un messaggio sui propri canali social, esprimendo vicinanza alle famiglie delle vittime, in particolare a quella di Iemolo.

«Ci addolora in modo particolare la perdita del nostro chef, Luca Massimo Iemolo, un professionista appassionato di cucina, che viveva il proprio mestiere con impegno, dedizione e rispetto. Il suo coinvolgimento in ogni piatto, l’amore per i sapori e il suo spirito di collaborazione hanno lasciato un segno indelebile che non dimenticheremo».

Le operazioni di soccorso e le indagini in corso

Secondo quanto dichiarato da fonti informate, uno dei due cittadini italiani deceduti possedeva la doppia cittadinanza italiana e dominicana.

Le autorità locali stanno proseguendo le operazioni di soccorso e avviando le indagini per accertare le cause del crollo, avvenuto durante una serata particolarmente affollata nel noto locale notturno della capitale.