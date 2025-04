Liffo: il robot da cucina con IA che rivoluziona la preparazione dei piatti

Liffo è un robot da cucina progettato per preparare piatti in completa autonomia, grazie all’integrazione di intelligenza artificiale (IA). Interamente sviluppato in Italia, il dispositivo si propone come una soluzione innovativa per semplificare la preparazione di ricette, rendendo l’alta gastronomia accessibile a un pubblico più ampio. Il prodotto è stato presentato durante il Fuorisalone di Milano.

Massimiliano Delsante, fondatore e ceo di Liffo, presenta il robot durante il Fuorisalone

Liffo, come è nato

Il progetto Liffo è stato concepito oltre dieci anni fa da Massimiliano Delsante e sviluppato dalla startup Robomagister, fondata da Delsante e Stefano Pedrazzi. Il dispositivo rappresenta un tentativo di combinare l’innovazione tecnologica con la tradizione culinaria italiana, grazie anche alle collaborazioni con entità prestigiose come l'Accademia Gualtiero Marchesi, Fratelli Desideri, Casa Artusi e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Liffo è un robot da cucina progettato per preparare piatti in completa autonomia

L'Accademia Gualtiero Marchesi ha contribuito al progetto con alcune ricette storiche, adattandole per essere preparate da Liffo, garantendo così che la qualità delle preparazioni rispetti gli standard della gastronomia tradizionale italiana. Inoltre, la partnership con Fratelli Desideri ha permesso di spingere l'automazione della cucina, creando piatti che riflettono l’approccio culinario di chef stellati. L’obiettivo dichiarato di Liffo è rendere più accessibile l’esperienza gastronomica di alta qualità.

Liffo, come funziona

Liffo si distingue per la sua capacità di apprendere dalle ricette preferite degli utenti, riconoscendo gli ingredienti e memorizzando le preparazioni. La funzione di apprendimento consente di riprodurre le stesse ricette in modo autonomo, garantendo una personalizzazione continua. Il sistema di raffrescamento integrato permette di conservare gli ingredienti freschi per un massimo di 24 ore prima della preparazione. Questa caratteristica consente di pianificare la preparazione dei pasti con maggiore flessibilità.

Una delle caratteristiche distintive di Liffo è la possibilità di monitorare e controllare il dispositivo a distanza, grazie a un’app dedicata. L'app consente di seguire il processo di cottura in tempo reale tramite una telecamera integrata. Inoltre, è possibile sospendere, ritardare o annullare la preparazione di un piatto in qualsiasi momento, direttamente tramite lo smartphone.

Liffo, il lancio al Fuorisalone 2025

A partire dal 10 aprile 2025, Liffo sarà disponibile in pre-ordine online, con una presentazione in anteprima al Fuorisalone di Milano. Durante questo evento, i partecipanti potranno assistere a dimostrazioni pratiche e assaporare piatti preparati dal robot. Le consegne del prodotto inizieranno a settembre 2025, mentre le prenotazioni possono essere effettuate direttamente tramite il sito dell'azienda o attraverso una rete di consulenti specializzati.