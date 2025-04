Campionato Mondiale della Pizza 2025: tutti i vincitori della 32ª edizione

Si è conclusa al Palaverdi di Parma la 32ª edizione del Campionato Mondiale della Pizza, che ha registrato la partecipazione di oltre 700 pizzaioli da più di 48 paesi e un’affluenza di oltre 6.000 visitatori. Nel frattempo è stata resa nota anche la classifica delle migliori pizzerie dell'America Latina secondo Top 50 Pizza Latin America: a vincere è stata Leggera Pizza Napoletana di André Guidon, a San Paolo del Brasile.

A Parma, la pizza si è confermata protagonista assoluta di una manifestazione che da oltre trent’anni racconta l’evoluzione di uno dei piatti simbolo della cucina italiana. La trentaduesima edizione del Campionato Mondiale della Pizza, ospitata al Palaverdi, ha riunito più di 700 pizzaioli provenienti da 48 Paesi, con una partecipazione di pubblico che ha superato i 6.000 visitatori. Un evento internazionale che, accanto al valore della tradizione, ha messo in luce la continua ricerca su impasti, ingredienti, tecniche di cottura e sostenibilità.

«Anche quest’anno - ha sottolineato Massimo Puggina, organizzatore dell’evento - il Campionato Mondiale della Pizza 2025 è stato esempio di come, ancora una volta, la pizza, piatto simbolo dell’Italia nel mondo, sia un vero e proprio campo di sperimentazione gastronomica e unità tra i popoli del mondo. La competizione ha messo in luce la passione, l’abilità, la competenza e la creatività dei pizzaioli di ogni parte del globo, che sono riusciti a reinterpretare e innovare una tradizione secolare. L'edizione 2025 ha celebrato la pizza come un piatto che continua ad evolversi, con un occhio attento alla sostenibilità, alla salute e alle nuove tendenze alimentari, senza mai dimenticare la qualità e la tradizione».

Di seguito il dettaglio dei vincitori del Campionato Mondiale della Pizza 2025, categoria per categoria.

Il titolo di campione nella categoria Pizza Napoletana Stg è andato a Giuliano Bucci, pizzaiolo dell’Aquila. Il suo impasto lievitato 72 ore ha ottenuto il favore della giuria per la leggerezza e il rispetto del disciplinare dell’Associazione Verace Pizza Napoletana.

Giuseppe Balsomini, pizzaiolo di Trapani, ha vinto la categoria Pizza Classica grazie a una ricetta che fonde impasto napoletano e sapori siciliani. Il suo lavoro ha ottenuto anche il Premio Sostenibilità, promosso da Agugiaro e Figna.

La categoria dedicata alla collaborazione tra chef e pizzaioli ha visto il successo di Stefan Enchev e Dzehyan Dzhaferov. La loro proposta ha colpito per originalità e armonia dei sapori.

Jenny Fontebasso, da Treviso, ha conquistato il primo posto nella categoria senza glutine. L’impasto gluten free e i condimenti freschi hanno soddisfatto i criteri di gusto e consistenza richiesti dalla giuria.

Il toscano Giuseppe Criminisi ha vinto nella categoria Pizza in Teglia, grazie a una ricetta che ha saputo coniugare croccantezza della base e equilibrio degli ingredienti. Lo stesso pizzaiolo ha ricevuto anche il Premio Parmigiano Reggiano.

La categoria Pizza in Pala è stata vinta da Giorgio Sabbatini, di Desenzano del Garda. Il suo impasto soffice e spesso ha rispettato la tradizione della pizza romana, risultando il più apprezzato dalla giuria.

Mattia Montagnani ha vinto la nuova categoria dedicata ai pizzaioli non professionisti. La sua “Oro verde” ha unito ingredienti complessi con una tecnica giudicata professionale.

Il giapponese Takumi Tachikawa ha vinto il premio per il miglior freestyle, mentre Massimo Montoli e Giuseppe Amendola si sono imposti rispettivamente nelle gare di pizza più larga e più veloce.

Campionato Mondiale della Pizza 2025: il podio dello stile acrobatico
Campionato Mondiale della Pizza 2025: il podio della Pizza più larga
Campionato Mondiale della Pizza 2025: il podio della Pizza più veloce

Il World Pizza Team dell’edizione 2025 è stato il gruppo Duri come il Marmo, di Massa Carrara. Il Triathlon della Pizza, assegnato per la versatilità nelle tre principali tipologie di cottura, è andato alla toscana Nicole Batzella.

Leggera Pizza Napoletana, di André Guidon, situata a San Paolo del Brasile, è stata classificata come la migliore pizzeria dell’America Latina per il 2025. La graduatoria, stilata dalla guida 50 Top Pizza, è stata annunciata presso l’Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro, durante una cerimonia trasmessa in diretta sui canali ufficiali del network. L’evento è stato condotto dall’attore Nicola Siri. Al secondo posto si è classificata Ti Amo, la pizzeria di Victoria e Carola Santoro con sede a Buenos Aires, in Argentina. La terza posizione è andata ad Allería, situata a Providencia, in Cile.

Queste pizzerie, insieme ad altre otto selezionate, accedono automaticamente alla classifica delle 100 Migliori Pizzerie al Mondo e ricevono il Golden Ticket, pass che consente la partecipazione alla cerimonia 50 Top Pizza World 2025, in programma a Napoli l’8 settembre, presso il Teatro Mercadante. Per quanto riguarda la rappresentanza per Paese, il Brasile guida la classifica con 25 pizzerie selezionate. Seguono il Cile, con 6 locali presenti, e l’Argentina, con 5 pizzerie inserite nella graduatoria. Le città con il maggior numero di pizzerie in classifica sono San Paolo e Rio de Janeiro, entrambe con 6 locali segnalati. Buenos Aires si posiziona subito dopo con 3 pizzerie presenti nella selezione.

Il premio Pizza Maker of the Year 2025 - Ferrarelle Award è stato assegnato a Yoselin Maria Tavares della pizzeria Portarossa, situata a Pampatar, in Venezuela. Il Pizza of the Year 2025 - Latteria Sorrentina Award è andato alla pizza “Scampi”, proposta dalla pizzeria Ferro e Farinha di Sei Shiroma, a Rio de Janeiro, in Brasile. Il riconoscimento New Entry of the Year 2025 - Solania Award è stato conferito a Pizzardi Artigianale, a Bogotá, in Colombia. Il Best Pasta Proposal 2025 - Pastificio Di Martino Award è stato vinto dalla pizzeria Flama, a Miraflores, in Perù, mentre il premio One to Watch 2025 - C-Trade Gourmet Award è stato attribuito a Raffaella, a Las Condes, in Cile. Il Best Fried Food 2025 - Il Fritturista - Oleificio Zucchi Award è stato assegnato a Bento Pizzeria, anch’essa a Rio de Janeiro.

La Performance of the Year 2025 - Robo Award è stata riconosciuta a La Clásica, a San Salvador, in El Salvador. Il Best Dessert List 2025 - Latteria San Salvatore Award è andato a L’Incanto, a Punta del Este, in Uruguay, mentre il Best Beer Service 2025 - Peroni Nastro Azzurro Award ha premiato la pizzeria Paradiso, a Pedro Juan Caballero, in Paraguay. Il riconoscimento Made in Italy 2025 - Salumi Coati Award è stato assegnato a Unica Pizzeria, a San Paolo, in Brasile, e il Best Cocktail List 2025 - Sei Bellissimi Award è stato conferito a Veridiana, anch’essa a San Paolo. Infine, l’unico Green Oven 2025 - Goeldlin, ovvero il premio dedicato alle pizzerie particolarmente attente alla sostenibilità ambientale, è stato assegnato a Seba’s, situata a Uvita, in Costa Rica.

Leggera Pizza Napoletana - San Paolo, Brasile Ti Amo - Adrogué, Argentina Allería - Providencia, Cile Ferro e Farinha - Rio de Janeiro, Brasile A Pizza da Mooca - San Paolo, Brasile QT Pizza Bar - San Paolo, Brasile Flama - Miraflores, Perù Unica Pizzeria - San Paolo, Brasile Portarossa - Pampatar, Venezuela La Clásica - San Salvador, El Salvador L'Incanto - Punta del Este, Uruguay Veridiana - San Paolo, Brasile Ardente - Città del Messico, Messico Atte. Pizzeria Napoletana - Buenos Aires, Argentina Imilla Alzada - La Paz, Bolivia GRAZIE - Maceió, Brasile Capricciosa - Rio de Janeiro, Brasile Chichilo's - Santa Fe, Argentina Baco Pizzaria - Brasilia, Brasile Siamo nel Forno - Buenos Aires, Argentina 400 Pizzería - Providencia, Cile Coltivi - Rio de Janeiro, Brasile Pizzardi Artigianale - Bogotá, Colombia Grazie Napoli - Santo André, Brasile Luigia - Foz do Iguaçu, Brasile Nuvola - Buenos Aires, Argentina Quintal 333 - Governador Valadares, Brasile Davvero Pizzeria - Ñuñoa, Cile Di Bari Pizza - San Paolo, Brasile Paradiso - Pedro Juan Caballero, Paraguay Capri - Lo Barnechea, Cile ST Giovanni’s - Las Condes, Cile Otto e Mezzo Pizza Verace - Bento Gonçalves, Brasile Frasca - Carlos Barbosa, Brasile Il Caminetto - Santo Domingo, Repubblica Dominicana Vinny's- Brasilia, Brasile Bento Pizzeria - Rio de Janeiro, Brasile Pizza di Casabona - Santos, Brasile L'Apero´ - Città del Guatemala, Guatemala Raffaella - Las Condes, Cile La Nonna - Aguascalientes, Messico Bambina - Caguas, Porto Rico Ella Pizzaria - Rio de Janeiro, Brasile Piccola Fattoria - Rio de Janeiro, Brasile Dopodomani Pizza Gourmand - Chacao, Venezuela Wilma’s Pizza - Ourinhos, Brasile Seba's - Uvita, Costa Rica Grosso - Asunción, Paraguay LE MANI Pizza Napoletana - Passo Fundo, Brasile Vallino Pizzeria Napoletana - Domingos Martins, Brasile CIAO - Porto Alegre, Brasile La Bella Pizza - Cali, Colombia

50 Top Pizza Latin America 2025, i top in country