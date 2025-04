Vincenzo Iannacone, dal G7 alla nomina di ambasciatore del made in Italy

Vincenzo Iannaccone è conosciuto per aver omaggiato i grandi del G7 nel 2024 in Puglia, per i quali ha realizzato un gelato composto da sette palline, ciascuna rappresentante uno dei Paesi membri del forum. Ad ogni nazione un gusto con le materie prime del territorio regionale pugliese: biscotto di Ceglie Messapica al sospiro di Bisceglie, dal colombino di Manduria alla mandorla di Toritto, passando per la cupeta salentina, il caciocavallo ubriaco di Martina Franca e la ciliegia ferrovia di Turi. Iannacone, maestro gelatiere con oltre 40 anni di esperienza, con il suo impegno ha contribuito alla crescita del gelato artigianale italiano.

Vincenzo Iannaccone è stato nominato ambasciatore del Gelato Artigianale nel Mondo

Vincenzo Iannaccone, l'agrigelato

Iannaccone ha valorizzato l’agrigelato facendone il concept della sua attività imprenditoriale, che oggi conta circa dieci location tra Puglia e Basilicata a marchio "Gelida Voglia". Gelatiere e imprenditore, da tempo fa parte della storica Associazione Italiana Gelatieri, che recentemente lo ha fregiato della nomina di ambasciatore del Gelato Artigianale nel Mondo. Un riconoscimento simbolico a corollario di quanto fatto come professionista e imprenditore del settore.

Vincenzo Iannaccone nella sua gelateria, Gelida Voglia

Ricerca e divulgazione del prodotto lo hanno portato a realizzare un gelato in cui i grassi idrogenati e gli additivi chimici lasciano il posto all’olio extravergine di oliva biologico come componente grassa, e agli zuccheri della frutta e al miele proveniente da allevamenti certificati, per la dolcificazione. È il concetto del km0, dove il suo gelato artigianale raggiunge l’optimum attraverso la selezione di aziende agricole e la collaborazione con i presìdi slow food. Iannacone segue personalmente tutte le fasi del processo di lavorazione e della scelta diretta degli ingredienti, come nel caso del latte di stalla biologico.

Vincenzo Iannaccone, un impegno che guarda al futuro

«Ringrazio l’Aig per la nomina, sono onorato di rappresentare l’Italia nel mondo insieme ad altri ambasciatori. Sarà una spinta in più per continuare il lavoro di promozione anche all’estero. Il mio gelato è frutto della terra, strettamente legato alle eccellenze contadine e agricole. Senza conservanti e additivi arriva diretto al palato per la sua genuinità e semplicità», commenta il maestro gelatiere Vincenzo Iannacone.

Per due anni consecutivi, 2023 e 2024, ha ricevuto i "Due Coni Gambero Rosso Eccellenze Gelateria d’Italia". Nel frattempo, continua a sperimentare nuovi gusti all’insegna delle primizie locali, ma con uno sguardo al futuro del comparto gelatiero. Sono in fase di avvio nuove partnership per l’apertura di ulteriori sedi in tutta Italia, con l’agrigelato come comune denominatore, espressione autentica della terra.