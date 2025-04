Da Masterchef ai fornelli: Kassandra guida il nuovo “Tre Gazzelle Bistrot”

Le Tre Gazzelle apre un nuovo bistrot gourmet nel cuore di Milano, in via San Pietro all'Orto 7, a due passi da corso Vittorio Emanuele. Alla guida della cucina c'è Kassandra Galindo Rodriguez, giovane chef trentina protagonista della tredicesima edizione di Masterchef Italia, che firma un menu degustazione ispirato ai suoi ricordi e alla sua crescita personale. Il nuovo locale, che si sviluppa su due piani e dispone anche di un piccolo dehors, è aperto tutti i giorni, dalla colazione all'aperitivo, con la proposta gourmet disponibile per la cena dal martedì al sabato.

Kassandra Galindo Rodriguez guida la cucina di Tre Gazzelle Bistrot a Milano

Il menu di Tre Gazzelle Bistrot a Milano

Il cuore dell'offerta serale è il menu degustazione “Filogenesi”, disponibile solo per la cena, dal martedì al sabato. “Filogenesi” è un vero e proprio viaggio nei ricordi di Kassandra, un percorso fatto di sapori, emozioni e rimandi personali. Si parte con un'entrée a sorpresa, scelta dalla chef per “stupire e affascinare fin dal primo assaggio”, preludio di un'esperienza pensata per coinvolgere tutti i sensi. Tra i piatti principali, il “Gazpacho, capasanta e cetriolo”, una dedica speciale a sua madre. In questa versione moderna, il gazpacho viene servito come una bevanda e arricchito dalla dolcezza della capasanta e da un gel di cetriolo che richiama l'infanzia della chef e i ricordi degli snack estivi a base di cetriolo e sale. Il percorso prosegue con i “Cappellacci ripieni di ricotta di bufala al timo, tartare di manzo, fondo di carne e noci”, piatto che unisce semplicità e intensità di sapore, ispirato alle tradizioni romane e ai gusti del padre di Kassandra.

La sala di Tre Gazzelle Bistrot a Milano

Non manca un omaggio allo chef Valerio Braschi con il “Glacier 51 cbt e crema di topinambur”, pesce delicato e dalla carne candida, abbinato a un fondo di carne e a una crema di topinambur per un gioco di contrasti e illusioni sensoriali. Tra i piatti più rappresentativi del menu c'è poi il “Petto di piccione cbt con salsa ai mirtilli”, preparato a bassa temperatura per esaltarne la morbidezza e accompagnato da patate cotte in forno con burro ed erbe aromatiche. Questo piatto, come racconta la stessa chef, è stato ideato per il menu della finale di Masterchef Italia e rappresenta una parte importante della sua storia personale. Il percorso degustazione si conclude con un pre-dessert a base di gelato al bergamotto e pepe di Sichuan, pensato per donare freschezza e vivacità alla bocca e preparare al meglio il palato per il dolce finale. A chiudere il viaggio, infatti, è un dessert composto da una crema diplomatica alla vaniglia, frutti di bosco in omaggio alla Trentino di Kassandra e un crumble di mandorle leggermente salato per dare croccantezza e contrasto.

Tre Gazzelle Bistrot: il gazpacho di Kassandra Galindo Rodriguez

Oltre al menu degustazione, Tre Gazzelle Bistrot propone anche un menu alla carta, disponibile sia a pranzo che a cena. Tra i piatti più interessanti ci sono i crudi di pesce, come il sashimi di salmone affumicato, la tartare di tonno con gel di fragole e alga wakame o la tartare di carne con guacamole e gelato al popcorn. Tra i primi spiccano i cappellacci ripieni di ricotta di bufala già presenti nel percorso degustazione, e le linguine all'aglio nero con prugne e ragù di cozze. Tra i secondi piatti, invece, si può scegliere tra la picanha con patate hasselback o la ricciola con crema di topinambur. Durante il giorno, al piano inferiore del bistrot, sei professionisti si occupano della tavola fredda, con un'offerta pensata per la pausa pranzo o un aperitivo informale: panini, piadine, insalatone e piatti caldi che mantengono lo stile e la qualità che caratterizzano la proposta serale.

Che cosa sapere su chef Kassandra Galindo Rodriguez

Per l'occasione, ricordiamo che Kassandra Galindo Rodriguez, nata a Madrid nel 1997 e cresciuta a Trento, si è avvicinata alla cucina come atto di cura verso i propri cari, trasformando questa passione in una carriera. Dopo aver lavorato per anni come barista, ha iniziato un percorso che l'ha portata a unire tradizione e creatività nei suoi piatti. La partecipazione a Masterchef Italia nel 2024 l'ha resa nota al grande pubblico, ma come lei stessa racconta, la sua forza è sempre stata «la capacità di raccontare storie familiari e ricordi attraverso la cucina». «Ognuno dei miei piatti è un viaggio che celebra la memoria, il cuore e la passione» racconta la chef. Una dichiarazione che racchiude l'anima di Tre Gazzelle Bistrot e la sua nuova avventura nel cuore di Milano.