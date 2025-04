Assemblea nazionale, la Fic guarda al futuro dei cuochi e della professione

Si è svolta a Milano, lunedì 14 e martedì 15 aprile, l'Assemblea nazionale dei soci 2025 della Federazione italiana cuochi (Fic). L'evento è stato ospitato negli spazi della Regione Lombardia, nel cuore del capoluogo, con il supporto organizzativo dell'Unione Regionale Cuochi Lombardia, dell'Associazione Provinciale Cuochi Meneghini e della Segreteria nazionale Fic.

Il programma della prima giornata ha visto l'apertura ufFiciale da parte del presidente Fic Rocco Cristiano Pozzulo, insieme a Carlo Bresciani (presidente Fic Promotion), Salvatore Bruno (segretario generale), Carmelo Fabbricatore (tesoriere), Giuseppe Casale (responsabile Dipartimento Associativo), Pietro Roberto Montone (vicepresidente vicario), e i vicepresidenti di Area Gianluca Masullo, Luca Santini e Salvatore Turturo. A portare i saluti istituzionali anche Alberto Somaschini, presidente regionale Cuochi Lombardi, Lorena Lo Presti, presidente dei Cuochi Meneghini, e Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda della Regione Lombardia.

Durante l'assemblea sono stati affrontati numerosi temi associativi, con un focus particolare sulla crescita e sul futuro della professione. La Federazione italiana cuochi oggi rappresenta oltre 16.000 associati, inclusi i membri delle Associazioni di Cuochi Italiani all'Estero, 20 Unioni Regionali e circa 100 Associazioni Provinciali. Il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio, intervenuto durante la prima giornata, ha sottolineato il ruolo strategico dei cuochi nel promuovere il made in Italy a livello internazionale: «Ringrazio tutti i professionisti Fic per l'importante lavoro quotidiano, in Italia e nel mondo, che contribuisce a rafforzare l'identità culturale e commerciale del nostro Paese».

Tra i momenti più signiFicativi, il focus tematico intitolato “La cucina del futuro e quale futuro per i giovani cuochi?” ha visto il confronto tra professionisti della ristorazione, della formazione e della competizione gastronomica. Intervistati dal giornalista Antonio Iacona, si sono alternati al microfono: Filippo La Mantia, Davide Oldani, Enrico Crippa, Terry Giacomello, Alessandro Negrini, Ermando Paglione, Andrea Serale, Carlo Bresciani e Giovanni Guadagno. «Vogliamo ringraziare ogni singolo associato che ogni giorno si spende e s'impegna per portare avanti il grande lavoro della Federazione Italiana Cuochi, oltre ai propri impegni professionali e familiari - ha Pozzulo -. Il tradizionale appuntamento con la nostra Assemblea nazionale è stato reso ancora più piacevole dall'ottima organizzazione e per questo ringraziamo sia la nostra Segreteria Nazionale che l'Unione Regionale Cuochi Lombardia e l'Associazione Cuochi Meneghini. Abbiamo, inoltre, voluto rendere ancora più proficuo l'incontro, approfondendo oltre ai temi associativi anche alcune problematiche impellenti della professione del cuoco, come il futuro della cucina e, soprattutto, il futuro dei giovani cuochi, coinvolgendo prestigiose firme della ristorazione italiana

Durante l'assemblea sono stati conferiti riconoscimenti ai vicecampioni del mondo del Team Italia per l'International Catering Cup 2025: il concorrente Andrea Monastero e il coach Andrea Mantovanelli, premiati per il risultato ottenuto al Sirha di Lione. Hanno preso la parola anche Gianluca Tomasi, general manager della Nazionale Italiana Cuochi, e rappresentanti di enti e istituzioni come Enrico Dandolo (Fondazione Gualtiero Marchesi), Marcello Fiori (Inail) e Mino Dinoi (Confederazione Aepi), in un momento coordinato da Giuseppe Ferraro (Dipartimento Lavoro Fic). Non è mancato il coinvolgimento delle aziende partner Fic, che hanno contribuito con prodotti e servizi alla realizzazione del Dinner Show del lunedì e del Buffet delle Regioni del martedì.

Tra gli interventi più sentiti, quello del presidente del Dipartimento Solidarietà Emergenze Roberto Rosati, che ha annunciato la fine del suo mandato. Un video e il suo discorso hanno ripercorso l'impegno degli ultimi anni: «Un lavoro collettivo portato avanti con responsabilità e dedizione», ha sottolineato, ricevendo il ringraziamento del presidente Pozzulo e della Federazione. Infine, un ringraziamento alla squadra organizzativa, guidata dal responsabile eventi Alessandro Laudadio, con Valeria Pizzutilo, Sabrina Trombino, Virginia Bellini e Vito Mastrosimini per il coordinamento delle aziende. Il supporto delle scuole del territorio, tra cui Fondazione Clerici, CIOFS Cinisello Balsamo e Istituto Ciro Pollini di Mortara, ha confermato la centralità della formazione nel progetto associativo della Fic.

Riservato alla conclusione dell'Assemblea nazionale, il momento delle premiazioni, assegnate per l'operato svolto dalle Unioni Regionali, Associazioni Provinciali e Associazioni estere nel corso del 2024.

Trofeo Delle Regioni :

Unione Regionale Cuochi Siciliani Unione Regionale Cuochi Abruzzesi Unione Regionale Cuochi Campania

: Coppa Delle Associazioni Provinciali:

Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Agrigento “Salvatore Schifano” Assocuochi Patavium - Padova

Coppa Delle Associazioni Estere : Associazione Cuochi Italiani in Germania Associazione Cuochi Italiani in Belgio Associazione Cuochi Italiani in Francia

: Premio Speciale Unioni Regionali :

Area Nord: Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta Area Centro: Unione Regionale Cuochi Lazio Area Sud:Unione Regionale Cuochi Basilicata

: Premio Speciale Associazioni Provinciali :

Area Nord : Associazione Cuochi Provincia Granda (Cuneo) Area Centro : Associazione Provinciale Cuochi Roma Area Sud : Associazione Provinciale Cuochi Caserta

: Premio Associato Dell'anno : a Lorena Lo Presti.

: a Lorena Lo Presti. Premio Giovane dell'anno : a Francesco Locorotondo.

: a Francesco Locorotondo. Premio Associazione per il miglior incremento soci : all'Associazione Provinciale Cuochi Bari.

: all'Associazione Provinciale Cuochi Bari. Menzione speciale per il lavoro svolto sul territorio : all'Associazione Provinciale Cuochi Udine.

: all'Associazione Provinciale Cuochi Udine. Menzione speciale per il lavoro svolto sul territorio : all'Associazione Provinciale Cuochi Sassari.

: all'Associazione Provinciale Cuochi Sassari. Menzione speciale per il lavoro svolto sul territorio : all'Unione Regionale Cuochi Liguria.

: all'Unione Regionale Cuochi Liguria. Menzione speciale per la comunicazione : all'Unione Regionale Cuochi Lazio.

: all'Unione Regionale Cuochi Lazio. Menzione speciale per la comunicazione : all'Associazione Provinciale Cuochi Cosenza.

: all'Associazione Provinciale Cuochi Cosenza. Menzione speciale per la comunicazione : all'Associazione Cuochi Italiani in Germania.

: all'Associazione Cuochi Italiani in Germania. Menzione speciale per la diffusione dello spirito delle competizioni tra i propri associati : all'Unione Regionale Cuochi Campania.

: all'Unione Regionale Cuochi Campania. Premio speciale: all'associato storico Pino Nacci.

Prestigiosi riconoscimenti Fic, inoltre, sono stati assegnati all'Unione Regionale Cuochi del Veneto e all'Unione Regionale Cuochi Sardegna per avere ospitato il Consiglio nazionale FIC rispettivamente a novembre 2024 (in Veneto) e a marzo scorso (in Sardegna). Un riconoscimento particolare, poi, per l'Unione Regionale Cuochi Lombardia e per l'Associazione Cuochi Meneghini per il supporto prezioso nell'organizzazione dell'Assemblea nazionale a Milano.