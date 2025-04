Vegâteau: premio KitchenAid Coffee Lovers a Marilanda Maiello di Casoria

Marilanda Maiello, fondatrice del laboratorio Maruzzella Gioia del Gusto a Casoria (Na), si aggiudica il premio KitchenAid Coffee Lovers di Vegâteau 2025 con la torta "Donna Concetta", ispirata alla tradizione del caffè al limone.

Che dolce è "Donna Concetta"

Con il suo dolce "Donna Concetta", Marilanda Maiello ha vinto il premio speciale KitchenAid Coffee Lovers nell’ambito di Vegâteau 2025. Il riconoscimento prevede la consegna della nuova macchina per caffè espresso automatica KF8 di KitchenAid. La creazione si distingue per l'uso del caffè in ogni componente: pan di spagna, bagna, crema e decorazioni. Il progetto gastronomico si ispira al caffè al limone, ricetta tradizionale di Giuliano in Campania, scoperta grazie a un’amica e all’esperienza storica di Francesco Pennacchio, conosciuto come Don Ciccio.

Maiello ha spiegato: «Volevo omaggiare un sapere antico, valorizzando aromi e memoria». Ha così arricchito la ricetta tradizionale unendo oli essenziali di limone e arancia, per una sinfonia di aromi armonici e contemporanei. "Donna Concetta" segue i principi della pasticceria classica ma è realizzata in chiave vegetale, senza derivati animali. La torta combina tecniche raffinate con l’uso di materie prime selezionate. Tra gli elementi distintivi spiccano le meringhette al caffè, preparate utilizzando proteina di patata, a testimonianza della cura nei dettagli.

La premiazione a Bergamo durante la finale di Vegâteau

La premiazione ufficiale avverrà il 4 maggio 2025 al Daste di Bergamo, in occasione della finale di Vegâteau 2025, evento organizzato da LAV e Funny Veg, con il patrocinio di APEI, dei Consorzi Artigiani Pasticceri di Bergamo e Brescia e del Comune di Bergamo. Gli sponsor dell’evento sono KitchenAid e Hoplà.

Alla giornata saranno presenti anche le redazioni di Italia a Tavola, Pasticceria Internazionale e Alimenti Funzionali, che conferiranno premi speciali in aggiunta alle tre posizioni del podio ufficiale. Chi desidera assaggiare tutte le creazioni in gara e partecipare alla scelta dei vincitori può ancora unirsi alla giuria popolare.