Esseoquattro: nuovi materiali, meno sprechi e soluzioni per Gdo e Horeca

Esseoquattro, realtà italiana attiva nel packaging alimentare dal 1977, presenta a Tuttofood Milano 2025 un’importante evoluzione del suo prodotto di punta, Ideabrill, il primo imballo salvafreschezza immesso sul mercato oltre vent’anni fa. L’azienda conferma il suo impegno verso la sostenibilità e la funzionalità con una soluzione che riduce l’uso di materia prima mantenendo inalterate le prestazioni tecniche.

Esseoquattro presenta a Tuttofood un'evoluzione di Ideabrill

Esseoquattro, il nuovo Sacchetto Salvafresco Ideabrill

Il nuovo Sacchetto Salvafresco, ora con grammatura ridotta da 40 g a 36 g, conserva la stessa resistenza e capacità di preservare le qualità organolettiche degli alimenti. È un passo concreto verso un packaging alimentare sempre più sostenibile. Il prodotto risulta conforme al Metodo Aticelca 502:2022, che valuta la separabilità manuale dei componenti cartacei, permettendo un riciclo più efficace anche in ambiente domestico.

Silvia Ortolani, direttore commerciale di Esseoquattro

«L’evoluzione del nostro Ideabrill, packaging principe di Esseoquattro, nasce dalla consapevolezza che oggi la carta, da sola, non è sufficiente per garantire una reale funzione salva freschezza» spiega Silvia Ortolani, direttore commerciale dell’azienda.

«Abbiamo lavorato per semplificare la separazione dei materiali, migliorando la composizione del prodotto e la scelta delle colle. Il risultato è un poliaccoppiato che si separa facilmente, ma resta altamente performante e resistente, anche con una grammatura della materia prima ridotta di oltre l’11%».

Esseoquattro, funzionalità e sostenibilità al servizio della filiera alimentare

La linea Ideabrill nasce per rispondere alle esigenze di conservazione di prodotti freschi come affettati, carne, pesce, ma anche pane, dolci lievitati e altri alimenti deperibili. Il suo smart-packaging è composto da carta vergine a fibra lunga accoppiata a un film con flashatura in alluminio, che costituisce una barriera a luce, raggi UV, calore e umidità. L’azienda propone una gamma completa di soluzioni - Salvafresco, Scoprigusto, Imprigionagusto, Sacchetto 11 e 19 - in diversi formati e configurazioni, tutti idonei al contatto alimentare, termosaldabili, utilizzabili in frigo e freezer, riciclabili e facilmente separabili per la raccolta differenziata.

Il nuovo Sacchetto Salvafresco, ora con grammatura ridotta da 40 g a 36 g

«Tutti i nostri reparti - Ricerca e Sviluppo, Qualità, Marketing e Comunicazione - lavorano in sinergia, con l’obiettivo comune di garantire prodotti efficaci, innovativi e sostenibili. Ma la sostenibilità non è solo questione di carta: è necessario considerare anche la funzione del packaging» sottolinea Ortolani. «Il nostro imballaggio non è più solo un contenitore, ma un alleato funzionale: pensiamo ad esempio a chi porta a casa una pizza e la riscalda direttamente in forno, nel microonde o su una piastra. È questo il nuovo ruolo del packaging».

Focus anche sul canale Horeca e sull’evoluzione dei consumi

Esseoquattro guarda con attenzione al canale Horeca, sempre più rilevante per intercettare i cambiamenti nelle abitudini dei consumatori. «L’Horeca è un osservatorio privilegiato delle trasformazioni del consumo. Qui vediamo emergere nuove esigenze, come i formati più piccoli e monoporzione, che richiedono soluzioni flessibili ed efficienti. Per questo, lavoriamo costantemente anche con le industrie specializzate e con la grande distribuzione, sia in Italia che all’estero» aggiunge Ortolani.

Esseoquattro offre diverse soluzioni anche per il canale Horeca

L’azienda sottolinea inoltre il ruolo del packaging come strumento strategico anche in chiave comunicativa: «Per noi il packaging è il primo biglietto da visita. Collaboriamo con le industrie per trasformarlo in un veicolo pubblicitario, facendo sì che un apparente costo diventi un vero investimento».

Esseoquattro a Tuttofood 2025

L’azienda sarà presente a Tuttofood Milano dal 5 all’8 maggio 2025, presso il Padiglione 6 Stand K43, nello spazio “Il Buon Gusto Italiano”. In questa occasione verranno presentate anche due novità: Blanca e Olenoir, entrambe PFAS free, che si affiancano alla linea Ideabrill nell’ottica di una gamma sempre più sicura e attenta alle normative. «Siamo qui per presentare le nostre innovazioni e per contribuire a diffondere una cultura del packaging alimentare più evoluta e responsabile» conclude Ortolani.

Martedì 6 maggio, dalle 11:00 alle 12:30, presso la Press Lounge Tuttofood Milano (Ingresso Sud), si terrà il convegno "Distribuzione moderna e dettaglio tradizionale in Italia: trasformazioni e prospettive", organizzato da Alimentando in collaborazione con Esseoquattro. Il dibattito affronterà temi cruciali per il settore alimentare, come la valorizzazione dei prodotti tipici nei diversi canali distributivii, le nuove sfide in termini di sostenibilità per il retail, l’impatto delle normative europee sul packaging e le ibridazioni tra GDO e normal trade.

Interverranno:

Donatella Prampolini - Presidente Federazione Italiana dei Dettaglianti Alimentari

Emanuela Bigi - Marketing Manager Veroni

Anna Madeo - Presidente Filiera Agroalimentare Madeo

Valeria Ortolani - Direttore Marketing Esseoquattro e co-founder agenzia Ocalab

Giangiacomo Ibba - Amministratore Delegato Crai Secom

Esseoquattro sarà presente a Tuttofood dal 5 all'8 maggio allo stand K43 - Pad. 6