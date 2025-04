Il mondiale del panettone torna a squadre: 12 Paesi in gara tra Verona e Milano

Dal 13 al 18 ottobre torna il Panettone World Championship, la competizione internazionale dedicata al grande lievitato italiano per eccellenza, organizzata dall'Accademia dei maestri del lievito madre e del panettone italiano. Dopo le edizioni individuali del 2019 e 2021 e l'esordio del format a squadre nel 2023, quest'anno saranno ancora i team nazionali a sfidarsi per conquistare il titolo mondiale. Si parte il 13 ottobre a Verona con la cerimonia ufficiale di apertura, mentre la finalissima andrà in scena il 18 ottobre a Milano, ad Host Fiera Milano. In gara ci saranno dodici squadre, provenienti da Argentina, Australia, Brasile, Cina, Cuba, Francia, Germania, Giappone, Perù, Spagna, Taiwan e Venezuela.

Torna il mondiale del panettone: 12 nazioni in gara per il dolce artigianale più amato

Mondiale del panettone: squadre e sfide

La sfida più dolce del mondo, così è stata ribattezzata già al suo esordio, nasce con l'obiettivo di promuovere a livello internazionale il panettone artigianale realizzato esclusivamente con lievito madre, considerato elemento identitario dei territori e simbolo di una cultura della lievitazione che non conosce confini. Ogni squadra in gara sarà composta da tre concorrenti con cittadinanza del Paese rappresentato, di cui uno ricoprirà il ruolo di capitano-portavoce, oltre a un team manager. I laboratori del Gruppo Polin - main sponsor dell'evento - ospiteranno la fase operativa della gara: tra il 13 e il 17 ottobre, tutte le formazioni si cimenteranno nella preparazione delle sei creazioni previste dal regolamento.

Nel dettaglio, i concorrenti dovranno realizzare tre panettoni principali: il classico italiano, il panettone al cioccolato e il panettone innovativo al gelato. A questi si aggiungono la monoporzione “Circolare”, creata a partire da impasto panettone secondo i principi dell'economia circolare e pensata per limitare gli sprechi, il “Fiore di lievito madre” utilizzando esclusivamente il proprio lievito madre da rinfresco, e infine un panettone a decorazione libera, che contribuirà al punteggio complessivo. Il lavoro si svolgerà rigorosamente dal vivo, sotto l'occhio attento degli ispettori e con un sistema di telecamere che seguirà in diretta 24 ore su 24 le attività nei laboratori, per garantire massima trasparenza.

Le giurie del mondiale del panettone

Il 18 ottobre, durante la giornata conclusiva all'interno di Host Fiera Milano, spazio alla degustazione dei prodotti e alla proclamazione dei vincitori. Sei le giurie coinvolte nella valutazione finale: una giuria tecnica composta da 12 giudici votanti - corrispondenti ai team manager delle nazionali - affiancati da due presidenti di giuria votanti e da 12 commissari di gara non votanti, che valuteranno i singoli elaborati sommando i punteggi per determinare la classifica generale. Parallelamente, una giuria formata dagli stessi commissari assegnerà i premi speciali alla miglior organizzazione del laboratorio, alla miglior pulizia in fase di lavorazione, al miglior gioco di squadra e al "Premio sostenibilità", legato alla riduzione degli scarti.

Da Verona a Milano: in scena il mondiale a squadre del panettone artigianale 2025

In parallelo, la giuria Italia - composta da membri dell'organizzazione Pwc, selezionati dall'accademia e dai commissari presenti a Verona - attribuirà riconoscimenti specifici per la miglior monoporzione circolare, il miglior fiore di lievito madre e il miglior panettone decorato. Non mancherà la giuria delle stelle, con dieci chef e pastry chef di fama internazionale, e nemmeno quella dei giornalisti, formata da dieci firme prestigiose del mondo food e non solo. A queste si aggiunge infine la giuria dei campioni del mondo del gelato, incaricata di premiare il miglior gelato creato dalle squadre all'interno del panettone al gelato.

Il regolamento completo della manifestazione è disponibile sul sito ufficiale panettoneworldchampionship.com, mentre per richieste e approfondimenti si può scrivere a info@panettoneworldchampionship.com.