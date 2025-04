Campionato Mondiale della Pizza: spazio anche a formazione e innovazione

Agugiaro & Figna, con il brand Le 5 Stagioni, partecipa al Campionato Mondiale della Pizza, che si terrà dall’8 al 10 aprile alla Fiera di Parma. Le 5 Stagioni, main sponsor della competizione, si conferma come punto di riferimento per la formazione professionale e l’innovazione responsabile nel mondo della pizza.

Le 5 Stagioni è un punto di riferimento per la formazione professionale e l'innovazione nel mondo della pizza

Campionato Mondiale della Pizza, i premi

Un’attenzione particolare sarà riservata al Premio Pizzaiolo per il Cambiamento, che riconoscerà i pizzaioli che adottano pratiche sostenibili e consapevoli. I partecipanti saranno premiati per l’utilizzo di ingredienti provenienti da filiere sostenibili, come i prodotti certificati Dop e Igp, e per l’applicazione di tecniche che riducono lo spreco alimentare. Torna anche il Pizza Agent, la competizione che coinvolge gli agenti Le 5 Stagioni di tutto il mondo. L’edizione di quest’anno del Campionato Mondiale della Pizza promette una gara ancora più stimolante, che metterà alla prova le capacità degli agenti nell’ambito della promozione e distribuzione dei prodotti del brand.

Campionato Mondiale della Pizza, formazione al centro

Le 5 Stagioni offre un’opportunità unica per approfondire le proprie competenze e scoprire le novità del settore della pizza. Gli eventi in programma coprono una vasta gamma di temi, dall’innovazione alla sostenibilità, rispondendo così alle necessità degli operatori del settore. Il programma completo delle masterclass e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento. Il programma di eventi formativi è ricco di masterclass per pizzaioli e operatori del settore. Durante la tre giorni, esperti del settore condivideranno le loro competenze su temi come la sostenibilità, la panificazione innovativa e l’arte della pizza. Ciccio Vitiello dà il via alla prima masterclass alle 10:30 con “Il pizzaiolo del cambiamento”, un’esplorazione concreta del concetto di "umana sostenibilità" attraverso il gusto e l’arte bianca. A seguire, alle 12:00, Federica Mignacca conquista il pubblico con la leggerezza della pizza al padellino, in “Incontri ravvicinati di Tipo 1”. Nel pomeriggio, alle 15:00, Mimmo Vassallo alza il sipario sull'universo gluten free con “It’s Gluten Free Time”, un incontro che celebra libertà e gusto senza compromessi. Alle 16:30, è la volta di Marco D’Arrigo, che porta in scena la regina croccante della panificazione contemporanea: “La pizza in pala”.

Le 5 Stagioni: la nuova Farina Tipo 0 Manitoba

Mercoledì 9 aprile si parte alle 10:30 con Michele Croccia e la sua “Pizza Tonda”, mentre alle 12:00 Gianni Di Lella accende i riflettori sulla pizza dolce con “Sweet Pizza”. Alle 15:00, Raffaele Pizzoferro unisce gusto e consapevolezza in “Pizza & Cucina: un binomio sostenibile”. Chiude la giornata, alle 16:30, il duo Mirko e Danilo Fusco con “Il Ruoto”: un classico della tradizione napoletana che diventa trendy. L’ultima giornata, giovedì 10 aprile si apre nel segno della tradizione rivisitata: alle 10:30 Daniele Covi porta sul palco la teglia romana, in “Dalla padella alla teglia”; e alle 12:00 Stefano Callegari fa riscoprire l’evoluzione del trapizzino in “Scudo, nuova edizione di bontà. A Roma tira un’altra aria”. Nel pomeriggio, alle 15:00, Antonio Ferraiuolo propone il suo “Padellino Moro”. A chiudere con eleganza questa tre-giorni di alta formazione sarà, alle 16:30, Giulia Zanni, con “Natura Viva: un omaggio ai vegetali e all’estetica della pizza”.

Campionato Mondiale della Pizza, il debutto della Farina Tipo 0 Manitoba

Un debutto importante alla manifestazione sarà la nuova Farina Tipo 0 Manitoba, un prodotto innovativo pensato per rispondere alle esigenze degli artigiani della pizza. Questa farina, ottenuta da grani 100% nordamericani, è studiata per garantire una maglia glutinica forte e resistente, ideale per pre-impasti come biga e poolish. La farina è perfetta per impasti con elevate idratazioni e per lavorazioni a lunga maturazione, offrendo risultati ottimali e costanti.