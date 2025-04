Abi Professional verso un nuovo inizio: si vota per rinnovare il comitato esecutivo

Il 2025 si apre con un successo straordinario per Abi Professional: dopo soli dieci anni di impegno costante, la nostra associazione ha raggiunto un traguardo storico, trasformandosi ufficialmente in un’APS (Associazione di Promozione Sociale) grazie all’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e ottenendo la personalità giuridica. Questo è un momento di grande orgoglio per tutta la famiglia Abi Professional, un riconoscimento che conferma come serietà, dedizione e volontà possano portare a risultati concreti e tangibili.

Abi Professional verso un nuovo inizio con il voto per il nuovo comitato

Un passo avanti per tutti

Il nostro cammino, fatto di impegno e passione, ha dimostrato che, quando si lavora con determinazione, ogni obiettivo può essere raggiunto. Questo passaggio non è solo un atto burocratico, ma rappresenta una crescita per l’intera associazione, un passo avanti che ci permetterà di rafforzare la nostra identità, accedere a nuove opportunità e garantire ai nostri associati una presenza ancora più autorevole nel settore dell’ospitalità professionale.

Un nuovo capitolo: il voto

E proprio con questa bellissima notizia, Abi Professional si appresta ad affrontare un altro momento cruciale della sua storia: le votazioni per l’elezione del nuovo comitato esecutivo. È un momento di rinnovamento e di continuità, un’opportunità per rafforzare i valori che ci hanno guidato fino a oggi e per tracciare le linee del futuro.

Un saluto, non un addio

Per me, questo editoriale ha un significato particolare. È l’ultimo che scrivo da Presidente in carica, ma non l’ultimo che spero di scrivere. Mi ricandiderò con l’entusiasmo di sempre, con la volontà di continuare a contribuire alla crescita di Abi Professional e alla valorizzazione del nostro settore.

Se avrò ancora l’onore di servire questa associazione, continuerò a raccontarne le sfide e i successi. Se così non fosse, voglio comunque ringraziare di cuore tutti coloro che mi hanno sostenuto, che hanno creduto nel nostro progetto e che hanno condiviso con me questa straordinaria avventura.

Il futuro di ABI Professional è luminoso e pieno di opportunità. Continuiamo a costruirlo insieme.