Comande digitali: efficienza e precisione con il servizio Cassa in Cloud

Le comande digitali rappresentano una soluzione avanzata per la gestione degli ordini all'interno del ristorante. Grazie all'App Comandi di Cassa in Cloud, il personale di sala può registrare gli ordini direttamente al tavolo utilizzando dispositivi mobili, eliminando l'uso di appunti cartacei e riducendo significativamente il rischio di errori.

Con l'App Comande di Cassa in Cloud gli ordini vengono inviati in tempo reale alla cucina

Gli ordini vengono inviati in tempo reale alla cucina, garantendo una comunicazione immediata e precisa tra sala e cucina. Inoltre, la possibilità di gestire le ordinazioni anche offline assicura la continuità del servizio anche in caso di problemi di connessione, con sincronizzazione automatica una volta ripristinata la rete.

Kitchen Monitor: ottimizzazione del processo di preparazione

Il Kitchen Monitor è una funzionalità che consente ai centri di produzione di visualizzare gli ordini in tempo reale su monitor touchscreen. Le comande vengono organizzate per ordine temporale e numero di tavolo, permettendo ai cuochi di concentrarsi sulle preparazioni in corso e di gestire efficacemente il flusso di lavoro in cucina.

Gli ordini vengono istantaneamente trasmessi in cucina

La possibilità di visualizzare gli ordini globali e, se desiderato, di stampare una copia cartacea di ogni ordine evaso, contribuisce a mantenere un alto livello di organizzazione e efficienza.

Integrazione e sincronia tra sala e cucina

Inoltre con Cassa in Cloud i clienti possono ordinare direttamente da smartphone grazie al Menù Digitale o tramite il Totem Self Order presente in sala. Gli ordini vengono immediatamente trasmessi in cucina, riducendo i tempi di attesa e migliorando l'esperienza del cliente. La gestione centralizzata delle ordinazioni consente al personale di monitorare in tempo reale lo stato dei tavoli, degli ordini e delle prenotazioni, ottimizzando le operazioni quotidiane e garantendo un servizio più rapido e preciso.

Vantaggi pratici nel workflow quotidiano del ristorante

L'adozione di comande digitali e del Kitchen Monitor offre numerosi vantaggi pratici nel workflow quotidiano del ristorante:

Riduzione degli errori: e liminando l'intermediazione dei camerieri e l'uso di comande cartacee, si riduce significativamente il rischio di errori nella trasmissione degli ordini.

e Velocità nel servizio: l a trasmissione immediata degli ordini alla cucina e la gestione efficiente delle preparazioni consentono di servire i clienti più rapidamente, migliorando la soddisfazione complessiva.

l Efficienza operativa: l a visibilità in tempo reale dello stato dei tavoli, degli ordini e delle prenotazioni permette al personale di coordinarsi meglio, ottimizzando le risorse e i tempi.

l Flessibilità e continuità: l a possibilità di operare anche offline garantisce che le operazioni possano proseguire senza interruzioni, con una sincronizzazione automatica dei dati una volta ripristinata la connessione.