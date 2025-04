Tommaso Foglia interpreta la “Condivisione Gioiosa” per FOODART Trends

Sarà lo chef pasticcere Tommaso Foglia a guidare il prossimo incontro formativo del progetto “FOODART Trends - Il Menù del Futuro”, promosso da Unilever Food Solutions. L’evento è in programma per venerdì 11 aprile alle 15.30, presso la Scuola di Alta Formazione Gastronomica In Cibum di Pontecagnano, in provincia di Salerno, e sarà accessibile sia in presenza che in streaming.

Tommaso Foglia sarà il prossimo protagonista degli icontri di FOODART Trends - Il Menù del Futuro

Chi è Tommaso Foglia

Tommaso Foglia ha iniziato la sua carriera nel panificio di famiglia, avvicinandosi fin da giovane al mondo della lievitazione. Ha poi proseguito la formazione al fianco di alcuni tra i più importanti maestri pasticceri a livello internazionale. Attualmente è membro dell’AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani) e volto televisivo noto grazie alla partecipazione come giudice a programmi come Bake Off Italia e Cake Star. Nel corso della sua carriera ha ricevuto una Stella Michelin per la pasticceria italiana.

Tommaso Foglia e l’interpretazione della “Condivisione Gioiosa”

Durante l’incontro, Foglia presenterà la sua personale lettura della tendenza “Condivisione Gioiosa”, una delle otto macro-direzioni identificate da Unilever Food Solutions nel report globale Future Menus. Questa tendenza pone l’accento sul valore sociale del cibo, inteso come strumento per favorire la convivialità e il dialogo tra le persone. Nei ristoranti, ciò si traduce nella creazione di piatti pensati per essere condivisi e vissuti come esperienze collettive.

Tommaso Foglia: Il Giardino delle Golosità 1/3 Tommaso Foglia: Pistacchio flower 2/3 Tommaso Foglia: Tiramigold 3/3 Previous Next

Nel corso dell’evento, il pastry chef realizzerà tre ricette originali ispirate alla “Condivisione Gioiosa”: Pistacchio Flower, Tiramigold e Giardino della golosità. Ogni piatto sarà illustrato nei suoi passaggi principali, offrendo spunti tecnici e creativi agli operatori del settore.

“FOODART Trends - Il Menù del Futuro”, otto chef per otto tendenze

Il progetto “FOODART Trends - Il Menù del Futuro” coinvolge otto chef italiani chiamati a interpretare altrettante tendenze emergenti nella ristorazione contemporanea. Oltre a Tommaso Foglia, partecipano anche Pierluca Ardito, Giuseppe Buscicchio, Andrea Impero, Aurora Mazzucchelli, Floriano Pellegrino, Isabella Potì e Giovanni Solofra. Le tendenze trattate includono: Cibo Benessere, Verdure Irresistibili, Cucina Sostenibile, Proteine Evolute, Selvaggio e Puro, Tradizione Moderna, Combinazioni Sensoriali e Condivisione Gioiosa.

“FOODART Trends - Il Menù del Futuro”, come partecipare e i prossimi appuntamenti

L’incontro è gratuito e aperto a professionisti del settore food & beverage. È possibile iscriversi online tramite il sito ufficiale di Unilever Food Solutions.

Tra i prossimi appuntamenti in calendario:

Chef Giuseppe Buscicchio (15 maggio), con un focus sulle Proteine Evolute

Pastry Chef Isabella Potì (27 maggio), dedicato a Combinazioni Sensoriali

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi (FIC), partner storico di Unilever Food Solutions.