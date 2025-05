Hotel Sustainability Award 2025: candidature aperte fino al 10 settembre

Sono ufficialmente aperte le candidature per l'Hotel Sustainability Award 2025, il riconoscimento promosso da Fiera Bolzano per premiare le realtà del comparto alberghiero e della ristorazione più impegnate nella sostenibilità. L'annuncio arriva in vista di Hotel 2025, la fiera internazionale dell'hotellerie in programma dal 13 al 16 ottobre, sempre a Bolzano. I termini per presentare i progetti scadono il 10 settembre.

Come partecipare all’Hotel Sustainability Award 2025: categorie, premi e scadenze

Il premio, giunto alla settima edizione, è ormai considerato un appuntamento fisso per tutte le imprese e strutture ricettive che hanno scelto di adottare soluzioni innovative per ridurre il proprio impatto ambientale e contribuire a un'evoluzione più consapevole del comparto. Anche quest'anno la formula resta quella collaudata: cinque categorie in totale, suddivise tra espositori e operatori del comparto turistico, per valorizzare tanto i prodotti quanto i modelli di gestione virtuosi. In palio, a seconda delle categorie, ci sono pacchetti di comunicazione, visibilità sui media di settore e percorsi formativi su misura.

Hotel Sustainability Award 2025, le cinque categorie

Le tre categorie riservate agli espositori riflettono le principali direttrici dell'innovazione sostenibile in hospitality: "Sustainable Food & Drink", "Circular Product Design" e "Sustainable Technology". La prima è dedicata a cibi e bevande la cui filiera rispetta standard etici e ambientali elevati, dalla produzione alla distribuzione. La seconda guarda invece al design circolare, premiando quei prodotti per l'hôtellerie pensati per durare, essere riutilizzati o riciclati. Infine, la terza è pensata per valorizzare le soluzioni tecnologiche che migliorano l'efficienza energetica o supportano pratiche più green nella gestione delle strutture. Per ciascun vincitore è previsto un investimento in comunicazione e pubblicità, per dare ampia visibilità ai progetti selezionati e stimolare nuove idee in un settore sempre più attento ai temi ambientali.

A queste si aggiungono due categorie aperte ai visitatori della fiera, ossia agli operatori del turismo e dell'accoglienza: Sustainable Tourism Pioneers 360° e Better Together. La prima è riservata a hotel, pensioni, B&B, agriturismi e rifugi alpini già in possesso di certificazioni ambientali: strutture che hanno integrato la sostenibilità nella propria identità e nelle pratiche quotidiane. In questo caso, il premio consiste in un pacchetto marketing che garantirà visibilità attraverso i canali di Fiera Bolzano, del magazine Dove del Corriere della Sera e di altre testate specializzate.

La seconda categoria si rivolge a chi ha appena iniziato questo percorso: ristoranti, alberghi e affini che hanno scelto di collaborare con altri partner per compiere i primi passi verso una gestione più responsabile. Non servono certificazioni, ma la volontà di mettersi in gioco. Ai vincitori andrà un pacchetto speciale di formazione e coaching, per accompagnarli nel cammino verso la sostenibilità. A valutare i progetti sarà una giuria di esperti composta da professionisti, accademici e rappresentanti di associazioni di categoria, tutti con un background consolidato nel campo del turismo sostenibile e dell'hotellerie. Il processo di selezione è in calendario per il 3 ottobre, mentre la cerimonia di premiazione si terrà il 13 ottobre, durante la giornata inaugurale di Hotel 2025.