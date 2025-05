Soluzioni di tovagliato monouso ecosostenibile per la ristorazione green

Il settore della ristorazione è sempre più sensibile ai temi dell’ecosostenibilità, spingendo ristoranti, bar, catering e hotel a scegliere soluzioni responsabili per la gestione quotidiana delle attività. In questo contesto, Fato, brand del gruppo Lucart specializzato nel tovagliato monouso per il mercato Horeca, presenta la sua nuova collezione 2025: un trionfo di estetica, qualità e rispetto per l’ambiente.

La linea di tovagliato monouso Fato EcoNatural

Tovagliato monouso ecologico: nasce Fato EcoNatural

Fiore all’occhiello della nuova gamma è senza dubbio la linea Fato EcoNatural, che rappresenta il massimo in termini di sostenibilità ambientale. Realizzati in Fiberpack®, un materiale ottenuto dal riciclo dei cartoni per bevande, questi tovaglioli si distinguono per la loro impronta ecologica e l’elevata qualità dei materiali.

EcoNatural Flora 24x24

Il caratteristico colore avana chiaro deriva dall’utilizzo di fibre di cellulosa non sbiancate, una scelta che valorizza l’autenticità e la naturalità del prodotto. I decori, i toni caldi del marrone e del verde e i soggetti stampati con inchiostri a base d’acqua, completano un’estetica raffinata pensata per i locali attenti sia al design sia alla sostenibilità.

Fiberpack®: una materia prima che dà nuova vita ai cartoni per bevande

Alla base della linea EcoNatural c’è Fiberpack®, un materiale innovativo che nasce dal recupero delle fibre di cellulosa presenti nei cartoni per bevande post-consumo. Questi materiali, notoriamente complessi da riciclare, vengono trasformati attraverso un processo fisico-meccanico privo di sostanze nocive, rendendoli nuovamente utilizzabili senza impatto sull’ambiente.

Le fibre lunghe e resistenti di Fiberpack® conferiscono ai tovaglioli eccellenti proprietà di assorbenza, morbidezza e consistenza. Ma non è tutto: dal recupero di alluminio e polietilene contenuti nei cartoni si ottengono nuovi materiali plastici, impiegati per la produzione di dispenser, pallet e accessori.

Design italiano e sostenibilità: il tovagliato per i locali consapevoli

La nuova collezione include diverse misure e formati, tra cui il nuovo 33x33 piegato a 8, ideale per un uso versatile in qualsiasi contesto Horeca. Tutti i prodotti sono pensati per garantire massima praticità, senza rinunciare allo stile: l’eleganza discreta dei decori si sposa alla perfezione con ambienti moderni e locali eco-oriented.

EcoNatural nel formato 33x33 piegato a 8

Scegliere la linea Fato EcoNatural significa offrire un’esperienza responsabile al cliente finale, rispondendo alle aspettative di un pubblico sempre più attento all’impatto ambientale delle proprie scelte di consumo.

Certificazioni ambientali e filiera responsabile

Tutti i prodotti Fato EcoNatural sono certificati FSC™ Recycled e Ecolabel Ue, a garanzia di una produzione rispettosa dell’ambiente e delle risorse naturali. Il brand adotta un approccio circolare che azzera l’impiego di materie prime vergini, riducendo al minimo l’impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.

Anche il packaging è 100% sostenibile: realizzato con materiali riciclati e riciclabili, contribuisce a rendere Fato un esempio virtuoso nel panorama della ristorazione green.

Fato For Future: impegno concreto per un domani migliore

Con il progetto Fato For Future, l’azienda si impegna a portare la sostenibilità in ogni fase della produzione. Dalla scelta delle materie prime, provenienti da filiere controllate o riciclate, fino all’uso di inchiostri a basso contenuto di metalli pesanti, ogni dettaglio è studiato per garantire sicurezza, qualità e responsabilità ambientale.

Fato EcoNatural Flora

Per scoprire la collezione Fato 2025 e la linea completa EcoNatural, visita il sito ufficiale o contatta il tuo distributore di zona.