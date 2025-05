Sal De Riso premiato come “Eccellenza della pasticceria italiana”

Sal De Riso è stato premiato nella serata di giovedì 15 maggio a Napoli come "Eccellenza della pasticceria italiana". La cerimonia si è svolta a bordo dell'Amerigo Vespucci, nave scuola della Marina Militare, nell'ambito di un'iniziativa voluta dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida per promuovere la candidatura della cucina italiana a Patrimonio immateriale dell'umanità Unesco.

Sal De Riso insieme al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida

Sal De Riso, un ambasciatore del gusto italiano nel mondo

Il riconoscimento a De Riso arriva come segno concreto del suo contributo alla pasticceria nazionale e del suo ruolo di ambasciatore del gusto italiano nel mondo. Non è un caso che la premiazione sia avvenuta proprio su uno dei simboli più forti del made in Italy, in un contesto che intende valorizzare l'identità culturale attraverso la cucina. L'iniziativa, promossa in sinergia con il ministero della Cultura e la Farnesina, si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione delle eccellenze italiane.

A bordo dell'Amerigo Vespucci - definita spesso “la nave più bella del mondo” - erano presenti anche il sottosegretario Cirielli e due volti noti dell'alta cucina come gli chef stellati Nino De Crescenzo e Giuseppe Stanzione, anch'essi premiati per il loro lavoro. L'atmosfera della serata, resa ancora più suggestiva dalle luci del porto e dai riflessi sul mare, ha fatto da sfondo a un momento che unisce simbolicamente passato, presente e futuro della gastronomia italiana. Nei prossimi giorni, l'Amerigo Vespucci farà rotta proprio verso la Costiera Amalfitana, in occasione della Regata delle antiche Repubbliche marinare. Un evento di grande richiamo, che quest'anno vede protagonista la città di Amalfi: un ulteriore legame tra il premio assegnato e le radici territoriali di De Riso.

De Riso confermato, di recente, come presidente dell'Ampi

Il premio, ricordiamo, arriva in un periodo particolarmente significativo per il maestro pasticciere. Lo scorso 2 aprile, infatti, è stato confermato presidente dell'Ampi al termine del 33° simposio tecnico dell'Accademia, tenutosi ad Alma - la Scuola internazionale di cucina italiana. Durante l'assemblea, è stato rinnovato anche il consiglio direttivo e sono stati ufficializzati anche i nomi dei nuovi membri: al fianco di De Riso, i vicepresidenti Santi Palazzolo e Paolo Sacchetti, mentre tra i nuovi ingressi figurano Luigi Biasetto, Emmanuele Forcone, Armando Palmieri e Carmen Vecchione. Si aggiungono ai già presenti Denis Dianin, Andrea Urbani, Stefano Zizzola, Roberto Cosmo e Giuseppe Amato.