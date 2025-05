 Detergenza e cosmesi green: nuove frontiere per l’ospitalità responsabile

Nel 2025 Allegrini raggiunge un importante traguardo: 80 anni di attività nel settore della detergenza professionale e della cosmesi per l’ospitalità. Un percorso segnato da qualità, ricerca e attenzione al benessere, che posiziona l’azienda come punto di riferimento sul panorama nazionale e internazionale.

Amoenia di Allegrini

Fondata nel 1945 a Grassobbio, in provincia di Bergamo, l’azienda è oggi riconosciuta per la sua capacità di offrire soluzioni integrate per la pulizia professionale, rivolte a settori chiave come Horeca, sanità, industria alimentare, carwash e facility management.

Detergenza professionale sostenibile: soluzioni efficaci e certificate

Alla base dell’offerta di Allegrini si trova un ampio portafoglio di prodotti per l’igiene professionale, sviluppati in linea con le normative europee, testati per garantire efficacia e sicurezza. Il cosiddetto “Metodo Allegrini” abbina formulazioni ad alte prestazioni a un servizio completo: dalla consulenza tecnica alla redazione di piani di igiene personalizzati.

La linea Ecolabel di Allegrini

La sostenibilità è un asse strategico per l’intera produzione. A testimoniarlo sono le certificazioni Ecolabel, la costante innovazione nelle formulazioni green e l’adozione di detergenti super concentrati, che consentono un drastico abbattimento dell’uso di plastica e delle emissioni di CO2, fino al 92,8%, secondo lo studio LCA.

Tra i progetti più rilevanti, il protocollo “Clean Is All”, sviluppato con il supporto scientifico dell’Istituto Mario Negri, definisce nuovi standard di pulizia e disinfezione per ambienti pubblici e ricettivi, con un approccio rigoroso e comunicabile ai clienti.

Cosmesi sostenibile per l’ospitalità: bellezza consapevole e su misura

Oltre alla detergenza, Allegrini si distingue per la sua linea cosmetica dedicata all’hotellerie, con prodotti sviluppati per offrire un’esperienza di benessere rispettosa dell’ambiente. L’offerta include referenze certificate Ecolabel, Cosmos Organic, soluzioni plastic-free e water-free – come la linea solida DPlanet – ideali per le strutture che desiderano valorizzare un’accoglienza responsabile.

Dplanet di Allegrini

Completano la proposta i servizi di personalizzazione, che consentono agli hotel di creare una linea cosmetica esclusiva, curata in ogni dettaglio: dalla formulazione alla grafica del packaging.

ISSA Pulire 2025: Allegrini presenta le novità in detergenza e cosmesi green

In occasione di ISSA Pulire 2025, il principale evento italiano dedicato al cleaning professionale, in programma a Milano Rho dal 27 al 29 maggio, Allegrini sarà tra i protagonisti, celebrando un traguardo importante: 80 anni di attività all’insegna di ricerca, responsabilità e sostenibilità.

Allegrini Find your eco

Un anniversario che diventa l’occasione per presentare al mercato le più recenti evoluzioni nel campo della detergenza professionale, con un’offerta pensata per ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare all’efficacia. Presso lo stand K47, Padiglione 12, il team Allegrini sarà a disposizione per illustrare i detergenti certificati Ecolabel, formulati per garantire prestazioni elevate e rispetto per l’ambiente, e i prodotti concentrati, sviluppati per ottimizzare consumi e minimizzare gli sprechi.

Particolare attenzione sarà dedicata anche ai sistemi di diluizione professionali, capaci di adattarsi alle esigenze operative di ogni contesto Horeca, e al protocollo "Clean Is All", validato dal Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Si tratta di un modello operativo completo che unisce formazione, prodotti e procedure, per assicurare standard igienici elevati e permanenze sicure in hotel, ristoranti e strutture ricettive.

Sarà inoltre possibile esplorare la sezione dedicata alla cosmesi professionale, dove Allegrini metterà in mostra le linee Find Your Eco e Amoenia: formulazioni green che combinano naturalità, efficacia e una nuova estetica del benessere, confermando l’impegno dell’azienda anche nel settore dell’ospitalità wellness. Allegrini invita operatori e professionisti a condividere visioni e soluzioni per una pulizia sempre più efficiente, consapevole e sostenibile, in linea con i nuovi standard ambientali e di responsabilità sociale.

Un traguardo che apre nuovi orizzonti nel settore dell’igiene professionale

Il compimento degli 80 anni non rappresenta per Allegrini un punto d’arrivo, ma un nuovo inizio, in continuità con la sua missione: sviluppare prodotti efficaci, sicuri e a basso impatto ambientale, capaci di rispondere alle esigenze in evoluzione dell’ospitalità contemporanea.

Allegrini sarà presente a ISSA Pulire dal 27 all'29 maggio allo stand D27 E28 - pad 8