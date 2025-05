Ottimizzare la pulizia di alberghi e ristoranti con macchine di nuova generazione

Dal 27 al 29 maggio 2025, Nilfisk sarà tra i protagonisti di ISSA Pulire, la fiera internazionale dedicata alla pulizia professionale, ospitata presso Fiera Milano Rho. L’evento rappresenterà l’occasione per il debutto italiano della nuova linea Next Generation, una gamma di soluzioni pensata per rispondere alle esigenze contemporanee del mondo Horeca.

Pulizia professionale per hotel, ristoranti e bar: focus su efficienza e sostenibilità

La gamma Next Generation è progettata per superare i limiti delle attrezzature tradizionali, offrendo prestazioni elevate con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e al comfort degli operatori. Grazie a tecnologie avanzate, questi dispositivi garantiscono risultati di pulizia superiori, riducendo l’impatto ambientale e il consumo di risorse come acqua ed energia.

Nilfisk Dryft: prestazioni superiori per l’igiene nelle cucine e nelle sale

Nilfisk Dryft è la punta di diamante della nuova linea. La sua testata di lavaggio orbitale vibrante (4.200 vibrazioni al minuto) consente una copertura ottimale delle superfici, utilizzando un terzo dell’acqua rispetto ai sistemi convenzionali. Il movimento a "S" facilita la pulizia delle superfici più ampie con meno passaggi, rendendo l’intervento due volte più rapido delle macchine tradizionali.

L’asciugatura immediata elimina i tempi di attesa, mentre il design compatto ed ergonomico garantisce una maneggevolezza perfetta, anche in aree ristrette come sotto i tavoli o dietro i banconi.

Igiene senza compromessi: addio ai tradizionali mocio

Dryft rappresenta una svolta per la pulizia professionale nei ristoranti, poiché elimina lo sporco invece di ridistribuirlo, come spesso accade con i tradizionali mocio. Il sistema smussato della testata consente una pulizia profonda anche negli angoli, assicurando un livello di igiene elevato in ogni ambiente, dalle cucine agli spazi comuni.

Aspiratori VP300 e VP400: compatti, silenziosi ed efficaci

Accanto a Dryft, Nilfisk presenta anche gli aspiratori VP300 e VP400, ideali per le esigenze del settore alberghiero e della ristorazione. Leggeri, potenti e silenziosi, questi modelli sono progettati per offrire una pulizia approfondita con il minimo sforzo e la massima produttività.

La manutenzione senza attrezzi, i comandi intuitivi e la struttura ergonomica li rendono particolarmente adatti per ambienti ad alta frequentazione, come reception, camere e aree comuni.

Tecnologia al servizio dell’operatore

Ogni dettaglio è studiato per semplificare il lavoro quotidiano: batterie a ricarica rapida (1 ora), touch point colorati per una manutenzione intuitiva, filtri HEPA per un’aria più salubre e una gestione dei cavi integrata che riduce gli ingombri.

Tutti gli accessori sono integrati nel corpo macchina, per una pulizia rapida e versatile anche in ambienti dinamici come bar, bistrot o sale meeting.

VP930: l’aspirapolvere silenzioso per hotel e ristoranti

Nel panorama della pulizia professionale per hotel, ristoranti e ambienti ad alta frequentazione, l’aspirapolvere Nilfisk VP930 PRO HEPA S2 EU si distingue per prestazioni elevate, silenziosità e capacità di filtrazione avanzata. Ideale per interventi sia diurni che notturni, grazie al livello di rumorosità ridotto, questo modello combina una capacità di 15 litri con nuovi sacchetti in tessuto ad alta efficienza, in grado di migliorare le prestazioni fino al 10% rispetto ai modelli precedenti.

Maggiore autonomia e manutenzione semplificata

Il filtro HEPA potenziato garantisce una qualità dell’aria superiore, proteggendo il motore e semplificando la manutenzione. Il cavo rimovibile e il nuovo sistema di alloggiamento rendono la macchina più semplice da gestire e meno soggetta a guasti, abbattendo i tempi di fermo e i costi operativi. Un compagno affidabile e robusto per la sanificazione discreta ma efficace degli ambienti Horeca più esigenti.

Nilfisk sarà ISSA Pulire 2025 al Pad 12 Stand F07 G02