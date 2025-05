Hotel e ristoranti: ecco guanti e strumenti green per la pulizia e non solo

Pulizia efficace, materiali certificati e ridotto impatto ambientale: questi i pilastri delle soluzioni professionali dedicate al settore Horeca - hotel, ristoranti e bar - che verranno presentate da Mapa Spontex Professional in occasione di ISSA Pulire 2025.

L’azienda propone una selezione di prodotti ideati per rispondere alle esigenze quotidiane di igiene e sicurezza nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità, puntando su comfort operativo, durata e responsabilità ambientale.

TempCook 476: il guanto ideale per cucine professionali

Pensato per ambienti dove è richiesta protezione termica elevata, il guanto TempCook 476 resiste a temperature da -10°C a 250°C, risultando ideale per la manipolazione di teglie, griglie e utensili caldi. Il suo colore bianco-crema, conforme agli standard estetici del settore ristorazione esterna, lo rende perfettamente integrabile in cucine a vista o ambienti di preparazione. La manica da 45 cm garantisce una copertura completa dell’avambraccio, mentre la struttura completamente impermeabile assicura protezione in ogni condizione.

Microfibre riciclate per una pulizia profonda e responsabile

Tra le novità presentate spiccano i panni MF Pro Recycled, realizzati con 5 bottiglie di plastica riciclata da 50 cl. Le microfibre goffrate assicurano la rimozione del 99% dei batteri e sono disponibili in quattro colori per ridurre il rischio di contaminazione crociata. Pensati per una pulizia versatile, rispondono alle esigenze di igiene di cucine, sale da pranzo e aree comuni.

Spugne biodegradabili e abrasive: pulizia efficace e rispetto dell’ambiente

La Azella 100, spugna in cellulosa biodegradabile e compostabile, assorbe fino a 20 volte il proprio peso, facilitando una pulizia profonda con un rilascio rapido dello sporco durante il risciacquo. Accanto a essa, Sponrex 100 integra fibre 100% riciclate da poliestere e gusci di noci, offrendo un potere abrasivo durevole e adatto anche alle superfici più difficili.

Completano l’offerta i Superinox Pad, cuscinetti abrasivi resistenti e igienici, dotati di gancio integrato per una gestione pratica e veloce nel contesto frenetico della ristorazione.

Sostenibilità oltre il settore Horeca: focus su guanti FSC® e nuove microfibre

Oltre ai prodotti specificamente dedicati al canale Horeca, in fiera sarà presentata anche la prima gamma di guanti riutilizzabili Mapa Professional realizzata in lattice FSC® certificato. I modelli includono guanti supportati, floccati e con tecnologia antimicrobica virucida e battericida brevettata, confezionati singolarmente con materiali riciclati a basso impatto.

Infine, le nuove MF Recycled Multi, microfibre super assorbenti composte da 2 bottiglie di plastica riciclata, sono proposte con un packaging in cartone riciclato al 70%, completamente riciclabile, dotato di euroslot per esposizione.

