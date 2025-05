Più efficienza e meno sprechi: le novità per l’igiene responsabile per l'Horeca

Tork, marchio del gruppo Essity, partecipa a ISSA Pulire 2025, la manifestazione di riferimento per il settore della pulizia professionale. In linea con le nuove priorità ambientali, l’azienda presenta una gamma di soluzioni per la pulizia sostenibile, progettate per supportare le realtà Horeca nella gestione dell’igiene quotidiana riducendo al contempo l’impatto ambientale.

Tork si conferma un partner affidabile per le aziende del settore Horeca

Soluzioni per l’economia circolare nel settore Horeca

Tork consolida il proprio impegno verso la transizione ecologica con soluzioni che rispondono alle sfide ambientali globali e agli standard sempre più stringenti richiesti dai clienti finali. La nuova linea, presentata in fiera, evidenzia un cambiamento nella gestione dell’igiene, in cui circolarità e sostenibilità diventano elementi imprescindibili. I dipendenti e i consumatori, sempre più attenti ai valori ambientali, si aspettano che anche i fornitori del settore alberghiero, della ristorazione e dei servizi collettivi adottino pratiche responsabili e trasparenti.

Tork OptiServe®: meno sprechi, maggiore efficienza

Tra le novità più rilevanti spicca Tork OptiServe®, un sistema di carta igienica senza anima che consente di ridurre i rifiuti di imballaggio fino al 92%. La soluzione semplifica la gestione dei servizi igienici, ottimizza le operazioni di rifornimento e limita la movimentazione da parte del personale. I rotoli compatti, certificati EU Ecolabel e FSC, offrono fino a tre volte più carta per rotolo, contribuendo alla riduzione delle scorte e dell’impatto ambientale.

Tork Focus4 Sustainability: dati concreti per scelte sostenibili

Attraverso il programma Tork Focus4 Sustainability, l’azienda propone un supporto operativo per aiutare le strutture a prendere decisioni più sostenibili. Il programma offre una panoramica chiara dei benefici ambientali delle soluzioni Tork, tra cui riduzione dei consumi, ottimizzazione degli imballaggi e uso responsabile delle risorse. Il servizio Tork PaperCircle®, ad esempio, consente il riciclo degli asciugamani in carta, riducendo significativamente i rifiuti prodotti.

Tork consolida il proprio impegno verso la transizione ecologica

Tork Xpress®: più asciugamani, meno ingombro

Il sistema Tork Xpress® per asciugamani intercalati rappresenta una risposta concreta alle esigenze di efficienza e spazio. Grazie a una compressione del 50%, i dispenser possono contenere il doppio degli asciugamani, riducendo le esigenze di stoccaggio e i tempi di rifornimento. Inoltre, l’ottimizzazione del trasporto permette di tagliare le emissioni di CO2, rendendo il sistema ideale per tutte le strutture che puntano a una logistica più sostenibile.

Tork Vision Pulizia: dati in tempo reale per pulizie mirate

Tra le soluzioni digitali presentate da Tork spicca Tork Vision Pulizia, una piattaforma che consente ai Facility Manager di monitorare in tempo reale il livello di igiene nei diversi ambienti. Grazie all’analisi dei dati, è possibile ottimizzare i tempi di intervento, risparmiare fino al 20% delle ore di pulizia e aumentare la soddisfazione degli utenti fino al 30%, migliorando la gestione quotidiana e il rispetto dei nuovi standard igienici.

Tork: una proposta completa per una pulizia responsabile

Con queste soluzioni, Tork si conferma un partner affidabile per le aziende del settore Horeca che cercano strumenti efficaci per conciliare igiene, praticità e responsabilità ambientale. L’approccio dell’azienda punta su prodotti certificati, dati misurabili e una filiera efficiente, contribuendo in modo concreto al raggiungimento degli obiettivi ESG delle imprese.

Essity sarà presente a ISSA Pulire con il marchio Tork al Padiglione 12 - Stand D19