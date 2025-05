Si è conclusa il 1° maggio al Forte Village di Pula, in provincia di Cagliari, la settima edizione del campionato nazionale di pasticceria degli istituti alberghieri d'Italia. A trionfare, con un dessert che ha colpito la giuria per tecnica, gusto e ricerca, sono state le giovani Aurora Gambuzza e Awa Thiaw Dieng dell'Ipsseoa “Karol Wojtyla” di Catania. Al secondo posto il Piemonte con l'Iiss “Cillario Ferrero” di Neive, mentre il terzo gradino del podio va alla Calabria, rappresentata dall'Iis“G. Renda” di Polistena.

La Sicilia vince il campionato di pasticceria degli alberghieri: premiato l'istituto di Catania

La manifestazione, organizzata dalla Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc) in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e del merito, ha visto la partecipazione di 26 istituti alberghieri da tutta Italia e un totale di 52 studenti in gara. A ospitare l'evento è stato l'Istituto Azuni di Cagliari, vincitore della scorsa edizione, che ha scelto come sede del campionato una cornice d'eccezione: il Forte Village.

Campionato nazionale di pasticceria degli alberghieri: il podio

La competizione si è rivelata una vera e propria vetrina per le nuove leve della pasticceria italiana. Tra i banchi di lavoro si sono alternate proposte che hanno unito rigore tecnico, sostenibilità e creatività. Il dolce vincitore, intitolato “Ecstasy”, ha racchiuso tutto questo in un equilibrio studiato nei minimi dettagli. La base, una frolla al cioccolato e cannella, sostiene un frangipane alle nocciole e un croccante al pepe di Sichuan. All'interno si alternano una ganache al caramello, panna cotta con gelée di mandarino e lime, e un cremoso al caffè. Ma il dettaglio che ha fatto la differenza è una sfera di liquore di mirto - ottenuta con la tecnica della sferificazione - che esplode al palato, evocando profumi tipici della Sardegna.

Il dessert preparato da Aurora Gambuzza e Awa Thiaw Dieng

A portare il Piemonte al secondo posto ci hanno pensato Sara Appendino e Vittoria Tibaldi, dell'Iiss “Cillario Ferrero” - Arte Bianca di Neive. Il loro dessert, “Asphodelus”, è stato apprezzato per la capacità di esaltare ingredienti locali, utilizzando tecniche delicate per conservarne le proprietà nutrizionali e ridurre al minimo gli scarti. Chiude il podio la Calabria con “Nuracàlia”, una creazione firmata da Vincenzo Parrello e Giovanni Garruzzo dell'Iis “G. Renda” di Polistena. Il dolce nasce come omaggio al dialogo tra la cultura dolciaria sarda e calabrese, mettendo in luce affinità gastronomiche e valori condivisi.

La giuria del campionato nazionale di pasticceria degli alberghieri

A giudicare le proposte è stata una giuria di altissimo profilo, composta dai membri della Fipgc Matteo Cutolo (presidente), Cesare Sciambarruto e Giuseppe Caforio, affiancati da Francesco Feliziani, direttore generale dell'Ufficio scolastico per la Regione Sardegna in rappresentanza del ministero dell'Istruzione, e dallo chef executive e referente del Forte Village Stefano Andreoli. A completare il panel, le esperte Maria Grazia Frau e Gabriella Mara in qualità di giuria tecnica.

Matteo Cutolo, presidente della Fipgc

«Gli istituti alberghieri rappresentano un pilastro fondamentale per il futuro del nostro settore - ha dichiarato Matteo Cutolo, presidente della Fipgc. È proprio dal confronto di queste scuole che nascono i talenti di domani, giovani appassionati che con studio, dedizione e creatività stanno già contribuendo al rinnovamento della pasticceria italiana. Noi come Federazione investiamo tantissimo nella formazione, e questo significa garantire sempre più qualità, innovazione e continuità a una tradizione che evolve».