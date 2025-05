Espresso, tè e cocktail in un solo gesto con le nuove macchine Vicotria Arduino

Victoria Arduino, marchio parte di Simonelli Group, introduce tre strumenti pensati per i professionisti del beverage e della caffetteria contemporanea: E1 Prima EXP, EQ Plus e PureBrew+. Ideti per soddisfare le nuove esigenze del mondo mixology, offrono soluzioni versatili e compatte, ideali per creare cocktail e mocktail con ingredienti alternativi all'espresso.

La E1 Prima EXP di Victoria Arduino

Come sottolinea Costantino Mauriello, country manager Italia di Simonelli Group: «Abbiamo voluto portare delle novità che crediamo possano essere molto interessanti per il mondo della miscelazione e delle estrazioni alternative all'espresso. Mi riferisco in particolare alla macchina Prima EXP e alla stazione EQ Plus».

E1 Prima EXP: espresso e filtro in un'unica macchina compatta

La E1 Prima EXP è una macchina professionale a un gruppo, capace di preparare espresso e PureBrewCoffee semplicemente cambiando il portafiltro. Grazie alle sue dimensioni compatte e al design minimalista, si adatta perfettamente a coffee corner di hotel, uffici, hall, food truck e locali serali.

«La particolarità di questa macchina è che posso realizzare sia espressi sia caffè filtro. Un caffè estratto in maniera completamente diversa, con texture e profumi unici, perfetto anche per la miscelazione» spiega Mauriello.

EQ Plus: la stazione che amplia le possibilità del bar

EQ Plus è una stazione compatta per la preparazione e l'estrazione di ingredienti naturali come caffè, tè, spezie, erbe aromatiche e persino fiori. La sua flessibilità la rende ideale per i locali che vogliono ampliare la propria offerta mixology con soluzioni healthy e creative.

PureBrew+: nuove frontiere di estrazione per mixologist

PureBrew+ è il nuovo single brewer che consente di preparare non solo caffè filtro, ma anche tè, infusi, spezie, erbe aromatiche e fiori, grazie a un sistema a doppio filtro Double Mesh in acciaio Sayo e a un ampio range di impostazioni di temperatura, da 75°C a 95°C.

Costantino Mauriello, country manager Italia di Simonelli Group, e Andrea Villa, campione italiano 2025 nella categoria Coffee in Good Spirits

«Questa macchina è spettacolare per la miscelazione: permette la preparazione di tantissimi ingredienti sia come base per la miscelazione sia come utilizzi per i pre-mix nei cocktail», sottolinea Mauriello. «Con le sue note estremamente delicate, si presta tantissimo alla miscelazione creativa». Il display intuitivo consente di impostare fino a 12 ricette personalizzate e garantisce velocità, automazione e massimo controllo dell'estrazione, fino a 500 ml.

PureBrewCoffee: un'esperienza di gusto inedita

Esempio concreto della potenzialità delle nuove macchine Victoria Arduino è il PureBrewCoffee, una bevanda con profilo aromatico completamente nuovo, ideale per essere proposta sia come singolo prodotto sia come base di miscelazione. A dimostrarne le peculiarità è stato Andrea Villa, Campione Italiano 2025 nella categoria Coffee in Good Spirits, con una serie di sessioni dedicate ai professionisti.

Soluzioni flessibili per la caffetteria del futuro

Grazie alla combinazione tra alta qualità di estrazione, dimensioni compatte e flessibilità d'uso, E1 Prima EXP, EQ Plus e PureBrew+ rappresentano la risposta ideale per chi cerca strumenti versatili e sostenibili per ampliare l'offerta nel settore beverage. Le novità di Victoria Arduino offrono un valore aggiunto tangibile a chi lavora nel mondo food & beverage, grazie a soluzioni che uniscono design, performance e possibilità creative senza limiti.