Mindy Woods premiata da 50 Best per valorizzare la cultura aborigena

Mindy Woods è la vincitrice del Champions of Change Award 2025, il riconoscimento che The World's 50 Best Restaurants dedica a chi prova davvero a cambiare le cose. Woods è una chef, sì. Ma anche molto altro. Infatti, con Karkalla On Country ha costruito un luogo dove la cucina diventa un modo per raccontare un'identità, far incontrare mondi diversi, trasmettere memoria. Il ristorante si trova nel territorio Bundjalung, nel nord dell'Australia. Lì, gli ospiti vengono accolti in uno spazio dove il cibo è legato alla terra, ai suoi ingredienti originari, alle storie delle comunità che quella terra l'hanno vissuta per generazioni. È il frutto di un percorso cominciato con Karkalla, il primo locale di Woods a Byron Bay, dove già lavorava con materie prime locali e stagionali, con un'attenzione particolare per gli ingredienti autoctoni.

Chi è Mindy Woods, chef premiata da 50 Best

La sua idea era chiara fin dall'inizio: creare un ambiente dove persone indigene e non indigene potessero incontrarsi. Non per forza con grandi discorsi. Basta un piatto, un racconto, un ingrediente preparato nel modo in cui veniva fatto secoli fa. Tutto ruota attorno al rapporto tra cultura, cibo e territorio. Woods fa parte del popolo aborigeno Bundjalung. È stata la prima donna indigena queer a partecipare a Masterchef Australia. Ha usato quella visibilità per parlare di identità, rappresentazione, tecniche culinarie aborigene. Non per mettersi in mostra, ma per aprire una porta. E da allora non ha mai smesso di spingere.

Uno dei piatti preparati da Mindy Woods, vincitrice del Champions of Change Award 2025

«Credo che il cibo sia un potente strumento per connettere le persone alla cultura, alla terra e alla storia. Il mio obiettivo è continuare a creare spazi in cui possiamo incontrarci, valorizzare ingredienti autoctoni e coltivati localmente, che non solo rispettano l'ambiente, ma preservano anche le pratiche sostenibili tramandate da generazioni». Oltre al lavoro in cucina, Woods porta avanti progetti educativi, scrive libri e partecipa a iniziative per sostenere l'agricoltura indigena. Ha pubblicato "Karkalla at Home", siede nel consiglio di amministrazione di Black Duck Foods, lavora con Landcare ed entra nelle scuole per fare divulgazione culturale. Sempre con lo stesso obiettivo: restituire valore a una cultura che per troppo tempo è stata messa da parte.

50 Best, il motivo del premio a Mindy Woods

William Drew, director of content dei 50 Best, ha spiegato così il motivo della scelta: «Il Champions of Change Award riconosce chi genera un impatto significativo sul futuro dell'ospitalità. Siamo orgogliosi di premiare Mindy, che quest'anno ha pienamente meritato questo riconoscimento. Il lavoro che sta svolgendo per preservare e promuovere la cultura indigena attraverso il cibo è davvero ammirevole, e siamo entusiasti di sostenere la crescita del suo straordinario contributo». Insieme al premio, 50 Best effettuerà una donazione per sostenere le attività portate avanti da Woods e garantire continuità al suo lavoro. Il Champions of Change Award, ricordiamo, è uno dei riconoscimenti che precedono la cerimonia ufficiale di The World's 50 Best Restaurants 2025, in programma il 19 giugno a Torino.