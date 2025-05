Isabella Potì presenta i suoi dolci “sensoriali” a Foodart Trends

Martedì 27 maggio alle 15:30 torna “Foodart Trends - Il menu del futuro”, il ciclo di incontri di formazione firmato Unilever Food Solutions, con un nuovo appuntamento dedicato alle tendenze della ristorazione. A salire in cattedra, questa volta, sarà Isabella Potì, pastry chef e co-fondatrice di Bros', ristorante oggi trasferito all'interno di Villa San Martino a Martina Franca, in provincia di Taranto. L'evento, aperto al pubblico sia in presenza che online, si terrà a Cast Alimenti a Brescia e sarà accessibile gratuitamente previa iscrizione.

La pastry chef Isabella Potì

Isabella Potì a Foodart Trends con le “Combinazioni sensoriali”

Tema della giornata: le “Combinazioni sensoriali”, un concetto che la chef pugliese ha fatto proprio, costruendo negli anni uno stile personale e riconoscibile, che affonda le radici nella tradizione salentina e cresce attraverso gli insegnamenti dei grandi maestri della pasticceria europea, da Claude Bosi a Paco Torreblanca. Durante la sua masterclass, Potì realizzerà tre dessert inediti: “Soufflé al limone e liquirizia”, “Bon Bon di arachide” e “Panna cotta di latte di pecora”. Tre piatti che promettono di raccontare il suo pensiero gastronomico attraverso una narrazione fatta di sapori, consistenze e dettagli visivi.

«La mia idea di "Combinazioni sensoriali" è profondamente legata alle diverse percezioni che si vivono assaporando un piatto: dalla consistenza all'aspetto, dal profumo al gusto, che emerge pienamente solo al momento dell'assaggio. Inoltre, per me è anche l'incontro tra le nostre esperienze personali, i nostri gusti e ciò che risuona con il nostro essere, influenzato dalle contaminazioni culturali esterne». A parlare è la stessa Potì, che negli ultimi anni ha portato avanti una riflessione sempre più matura sul ruolo dell'esperienza multisensoriale nella creazione di un piatto.

Il percorso di Isabella Potì, d'altra parte, è stato sempre segnato da una spiccata attenzione alla contaminazione tra tecnica e territorio. Un equilibrio che ha saputo tradurre prima nell'avventura di Bros' a Lecce - ristorante che ha ottenuto una stella Michelin e una forte risonanza internazionale - e oggi nella nuova sfida a Martina Franca, dove lei e Floriano Pellegrino hanno deciso di scrivere un nuovo capitolo, come detto, all'interno della cornice di Villa San Martino.

“Soufflé al limone e liquirizia” di Isabella Potì 1/3 “Bon Bon di arachide” di Isabella Potì 2/3 “Panna cotta di latte di pecora” di Isabella Potì 3/3 Previous Next

“Foodart Trends - Il menu del futuro” continua dunque a mettere al centro i protagonisti dell'alta cucina italiana, offrendo momenti di confronto e ispirazione pensati per chi lavora nel settore e vuole approfondire i temi più attuali della gastronomia contemporanea. L'appuntamento con Isabella Potì è così un'occasione concreta per riflettere su come le emozioni, la memoria e il gusto possano convivere all'interno di un dessert ben costruito, capace di parlare a più sensi contemporaneamente.

Per partecipare all'evento, è possibile iscriversi gratuitamente al livestreaming tramite il sito di Unilever Food Solutions: clicca qui per farlo!