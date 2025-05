Ha 33 anni, viene da Conselve, in provincia di Padova, lavora nell'hospitality per un'azienda dei Colli Euganei ed è ufficialmente il miglior sommelier del Veneto 2025. Alberto Toffanello ha conquistato il primo posto nel concorso indetto da Ais Veneto, sbaragliando gli altri dieci finalisti grazie a una prova impeccabile tra teoria, pratica, servizio e comunicazione. Il podio si completa con Simone Romeo (delegazione di Padova) e Omar Crosera (delegazione di Venezia), in una giornata che ha messo in luce il valore umano e professionale di chi lavora ogni giorno per raccontare il vino, dal calice alla sala.

Alberto Toffanello è il miglior sommelier del Veneto 2025: vince il concorso Ais

Miglior sommelier del Veneto 2025: il titolo Ais va ad Alberto Toffanello

La competizione si è svolta al Best Western Plus Galileo di Padova e, come da tradizione, ha riunito una giuria di esperti del settore per valutare le performance dei partecipanti. Tra i nomi, oltre al presidente di Ais Veneto Gianpaolo Breda, c'erano Cristian Maitan (miglior sommelier Ais Italia 2023), Lorena Ceolin (responsabile scuola concorsi Ais Veneto), Enrico Panizzuti (miglior sommelier Ais Veneto 2024), Gaia Gottardo (Amorim Cork Italia), Andrea Maschio (Distilleria Bonaventura Maschio) e Lisa Chilese (Consorzio tutela formaggio Asiago). Un team che conosce bene il mestiere e che ha premiato la preparazione, la sensibilità e la capacità comunicativa dimostrate da Toffanello in tutte le fasi del concorso.

Per lui, oltre alla soddisfazione personale, è arrivato anche un viaggio studio di cinque giorni in Portogallo, messo in palio da Amorim Cork Italia, e l'accesso diretto alla semifinale del Concorso miglior sommelier d'Italia. Ma c'è di più: per i prossimi dodici mesi, Toffanello sarà il volto e la voce del vino veneto a livello nazionale, con un ruolo attivo in eventi e iniziative di promozione del territorio. «Il Concorso è stata una splendida esperienza, che ripaga degli sforzi fatti negli ultimi mesi - dichiara Toffanello - Il risultato è frutto dell'impegno costante, ma anche della passione e dell'amore per il mondo del vino. Sono felice della vittoria, ma guardo già avanti, verso i prossimi obiettivi. Un ringraziamento speciale va ad AIS Veneto, che mi ha sostenuto in questo percorso, e a quelle persone che hanno creduto in me e nelle mie capacità».

Miglior sommelier del Veneto 2025: il podio

Soddisfatto anche il presidente di Ais Veneto, Gianpaolo Breda, che ha sottolineato l'importanza di questo appuntamento annuale per tutta l'associazione: «Il Concorso - spiega - è uno dei momenti più emozionanti del calendario annuale della nostra associazione. La vittoria, come nel caso di Alberto Toffanello, dà ancora più lustro a quelle figure professionali che ci accolgono in sala o in cantina, spiegando al pubblico quanta cura, conoscenza e impegno si trovano dentro al calice».