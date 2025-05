“Le stelle di domani”: Gioele Biagiola trionfa nella prima edizione

Sedici anni, uno sguardo curioso sul mondo della cucina e le idee già chiare: Gioele Biagiola, studente dell'Ipseoa “G. Varnelli” di Cingoli (Mc), si è aggiudicato la prima edizione della Challenge culinaria “Le stelle di domani”, promossa da Unilever Food Solutions insieme alla Federazione italiana cuochi (Fic). La finale si è svolta alla Gambero Rosso Academy di Roma, dove dieci giovani promesse degli istituti alberghieri italiani si sono sfidate a colpi di tecnica, intuizione e coraggio, davanti a una giuria composta da professionisti del comparto.

Biagiola aveva già fatto parlare di sé durante la fase di selezione, attirando l'attenzione della giuria grazie a un video pubblicato su TikTok con la ricetta “Animelle bbq con salsa di carote e fondo bruno”, una proposta che gli ha spalancato le porte della finale. In occasione della prova conclusiva, ha rielaborato la ricetta “Ricciola tartare” dello chef Buscicchio, presentando il piatto “Tra le onde e l'orto”: una tartare di ricciola accompagnata da guanciale croccante, sferificazioni di verza e limone, e una salsa di pomodorini confit gialli. Un gioco di contrasti ben calibrati, uniti in modo intelligente, che ha convinto giudici e pubblico.

La competizione, ricordiamo, rappresenta il momento clou del progetto formativo “Le stelle di domani”, pensato per valorizzare il talento e l'iniziativa degli studenti, ma anche per introdurli concretamente alle tendenze emergenti nella ristorazione contemporanea. Il percorso si è sviluppato nel corso dell'anno scolastico, da novembre 2024 a marzo 2025, attraverso un ciclo di otto lezioni basate sul report internazionale Future Menus 2024, frutto del contributo di oltre 1.600 chef provenienti da 21 Paesi. Tra i temi affrontati durante il progetto figurano tendenze come cibo benessere, combinazioni sensoriali, condivisione gioiosa, cucina sostenibile, proteine evolute, selvaggio e puro, tradizione moderna e verdure irresistibili.

Per stimolare la creatività dei partecipanti, a ogni studente è stata inviata una Special Box contenente una selezione di prodotti Unilever Food Solutions, da utilizzare per ideare e realizzare una ricetta ispirata a una delle otto tendenze individuate. La ricetta, una volta realizzata, doveva essere condivisa su TikTok, canale ormai familiare per le nuove generazioni e trampolino perfetto per esprimere in modo diretto la propria personalità. Oltre alla soddisfazione di aver vinto la prima edizione del concorso, Gioele Biagiola si è portato a casa un premio concreto e stimolante: un corso di cucina professionale e una masterclass esclusiva con lo chef stellato Domenico Stile. Un'occasione che promette di aprirgli nuove strade e, soprattutto, di far crescere ancora di più quella passione per la cucina che ha già saputo trasformare in un primo, solido traguardo.