Chef manager cercasi? A Cast Alimenti parte il nuovo corso internazionale

Un percorso universitario pensato per formare i futuri chef manager del food e dell'hospitality, imprenditori e professionisti capaci di portare nel mondo l'eccellenza del made in Italy. A ottobre prende il via a Cast Alimenti, a Brescia, il nuovo "Bachelor in culinary arts & hospitality management", un triennio accademico di livello internazionale erogato in lingua inglese, che combina formazione teorica e pratica con un focus ben preciso: l'alta cucina italiana, la gestione dell'accoglienza e la conoscenza delle principali filiere agroalimentari.

Cast Alimenti lancia il Bachelor in culinary arts and hospitality management

Cosa aspettarsi dal nuovo corso di Cast Alimenti

Il corso, che si articola su tre anni con un totale di 360 crediti Uk (pari a 180 Ects), è costruito per chi desidera una preparazione solida, concreta e spendibile, tanto in cucina quanto nel management. Il programma formativo è stato concepito per fornire competenze sia tecniche che imprenditoriali: dalla produzione e lavorazione delle materie prime alimentari, fino alla conservazione e alla gestione dei servizi dell'hospitality. In parallelo, si costruisce una preparazione manageriale completa, centrata su gestione d'impresa, risorse umane e organizzazione dei processi.

Il metodo didattico è teorico-pratico: si lavora in aula e in laboratorio, seguendo un approccio che valorizza il confronto diretto con i professionisti del settore e l'esperienza sul campo. Non a caso, il Bachelor si avvale della docenza di esperti di eccellenza e offre agli studenti la possibilità di sviluppare progetti in collaborazione con aziende partner selezionate, attive nelle principali città italiane a vocazione enogastronomica e turistica - da Milano a Roma, passando per Bologna. Una formazione accademica che guarda al mondo, ma radicata nelle peculiarità della cultura gastronomica italiana. «Il percorso per i futuri chef manager del food e hospitality, imprenditori e innovatori delle eccellenze del made in Italy nel mondo» spiegano da Cast Alimenti.

Gli open day di Cast Alimenti

Chi è interessato potrà scoprirne di più partecipando all'Open Day Cast, l'appuntamento dedicato alla presentazione dell'intera offerta formativa della scuola, dai corsi triennali alle masterclass. Sono previste due date: la prima in modalità online il 29 maggio, la seconda in presenza il 14 giugno. Di seguito, i corsi offerti da Cast Alimenti:

Corsi triennali : Bachelor with honours in culinary arts & hospitality management Mediazione linguistica, cucina e ospitalità

: Alta formazione : Cucina Pasticceria Italian hospitality & service management Italian gastronomy Mediterranean gastronomy

: Professionali : Gelatiere Panificatore

: Masterclass (qui l'elenco completo)