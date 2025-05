 Formazione, business e globalità: i numeri eccellenti di Tuttopizza 2025

Tuttopizza 2025 si è conclusa con risultati eccezionali: oltre 40.000 presenze, di cui una significativa percentuale proveniente da oltre 30 Paesi esteri. Presenti 187 espositori e più di 350 brand, accompagnati da oltre 80 maestri pizzaioli. La manifestazione si consolida come punto di riferimento globale per il settore Horeca e per l'intero comparto pizza.

Tuttopizza 2025 a Napoli

Un ruolo chiave è stato giocato dalla partnership “Tuttopizza International” con SIAL Network, Universal Marketing e assessorato alla cultura della Regione Campania, che ha potenziato la portata internazionale dell'evento.

Un marketplace globale per operatori Ho.Re.Ca. e pizzaioli

Con un programma ricco di masterclass, talk, contest e presentazioni, Tuttopizza si conferma come il più importante marketplace del settore pizza. Grande attenzione è stata data alle nuove tecnologie per la ristorazione, alle tipologie di farine innovative, ai forni a basso impatto ambientale (presentato un forno a legna che non fa fumo) e a strumenti per l'ottimizzazione della gestione di sala e pagamenti.

Raffaele Biglietto

«Tuttopizza ora è più che mai un evento internazionale». Così Raffaele Biglietto, direttore e co-ideatore di Tuttopizza, commenta l'ottava edizione del Salone internazionale della pizza appena concluso alla Mostra d'Oltremare di Napoli.

Tuttopizza 2025 ha fatto il pieno di pubblico

«La strategia di mettere in campo un gruppo di partner istituzionali e privati per promuovere la fiera all'estero, di investire sulle delegazioni di buyers e di realizzare al Sial China di Shanghai un'area espositiva dedicata alla pizza, si è dimostrata di successo anche per diventare un hub internazionale per la promozione delle tipicità agro alimentari italiane e per incrementare le presenze straniere alla nostra manifestazione principale a Napoli. Quest'anno abbiamo registrato un aumento del 15% dei visitatori, con visite di stranieri provenienti prevalentemente da Corea, Giappone, Thailandia, Regno Unito, Austria, Francia, Polonia, Germania e tanti altri Paesi esteri con mercati più strategici per il business della pizza».

I grandi nomi della pizza presenti all'evento

Tra i pizzaioli protagonisti: Diego Vitagliano, Ciro Salvo, Gabriele Bonci, Pier Daniele Seu, Enzo Coccia, Carlo Sammarco, Errico Porzio, Alex Lo Stocco, Marco Quintili, Luca Cornacchia, Valerio Iessi e Valerio Ferrara, Ciro Cascella e tanti altri.

Ingredienti del territorio per pizze di qualità

In fiera hanno partecipato anche aziende di rilievo come Mulino Caputo, IBG - Pepsi Cola, Solania, Molino Casillo, Latteria Sorrentina, Goeldlin, Mecnosud, Irinox Professional, Molino Pivetti, Ferrarini, Molini Lario, Izzo Forni, Bottega Russo, MB System, Tenuta San Pietro a Pettine, Sacar Forni, Casolaro, Moretti Forni, Gi.metal, Cirio, Birra Menabrea, Selezione Casillo, Latticini Orchidea, Lollocaffè, Acqua San Benedetto, Conserve Carbone, Molino Pizzuti, Birra Fravort e molti altri.

La formazione al centro: competenze per una ristorazione moderna

Uno dei focus principali di Tuttopizza 2025 è stato il ruolo della formazione professionale per pizzaioli, con approfondimenti dedicati alla gestione della pizzeria, dalla selezione delle materie prime fino all'organizzazione delle risorse. Come evidenziato da Apn - Associazione pizzaiuoli napoletani, la formazione continua è una leva fondamentale per affrontare un mercato sempre più competitivo.

La preparazione della pizza

Si è parlato anche dell'evoluzione della pizza napoletana, tra pizza contemporanea e pizze regionali e d'avanguardia, la gestione del successo mediatico dei brand e dei pizzaioli.

Osservatorio Pizza 2025: stato del settore e nuove sfide

Durante la prima giornata è stato presentato l'Osservatorio Pizza 2025, con dati aggiornati sull'andamento del mercato italiano. L'aumento dei prezzi è stato al centro del dibattito, bilanciato però dalla crescente qualità del prodotto, che resta il fattore decisivo nella scelta del consumatore.

Molti workshop sullo stato generale del comparto pizza in Italia

«Numeri che confermano la vitalità del comparto – ha dichiarato Raffaele Biglietto – ma indicano anche le sfide che gli operatori dovranno affrontare nei prossimi mesi. Tuttopizza nasce proprio per dare risposte concrete a queste esigenze, con temi che riguardano la formazione, l'aggiornamento professionale e il confronto tra operatori del settore sui nuovi trend».

I vincitori dei contest: “Pizza Napoli 2.500” e “Trofeo Tuttopizza”

Tra le competizioni più attese, il contest “Pizza Napoli 2.500”, che ha celebrato i 2.500 anni dalla fondazione della città, ha visto trionfare Antonio Troncone con una ricetta basata su prodotti tipici campani. «Siamo figli del Vesuvio e dobbiamo credere nella nostra terra», ha commentato emozionato il vincitore.

La premiazione si svolta alla presenza di Chiara Marciani, Assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli, e di Nicola Caputo, Assessore all'Agricoltura della Regione Campania. La giuria era composta da: Arcangelo Scherillo, Luciano Pignataro, Antonio Sorrentino e Raffaele Biglietto.

Contest durante Tuttopizza 2025

Nel Trofeo Tuttopizza, premiata la pizzeria Fuoco e Farina, seguita da Umberto Fornito e Quadrato Pizzeria Torrese.

Il mercato asiatico della pizza in forte espansione

Grande attenzione è stata riservata al mercato asiatico, in forte crescita. Con una penetrazione ancora bassa (20-30%), la pizza in Asia rappresenta un'opportunità significativa. La collaborazione tra Tuttopizza e SIAL Shanghai, la più grande fiera agroalimentare B2B dell'Asia, ha dato vita a una sezione espositiva dedicata, con 100 aziende e numerose attività dimostrative.

Questa collaborazione strategica, realizzata coinvolgendo anche l'Associazione Pizzaiuoli Napoletani, ha offerto attività dimostrative e iniziative per promuovere l'arte del pizzaiuolo napoletano nel mondo, collegando l'eccellenza italiana con le enormi opportunità del mercato asiatico. L'obiettivo: promuovere il know-how italiano e creare nuove opportunità di business in una regione da oltre 1,4 miliardi di abitanti.

Tuttopizza torna nel 2026: le date della prossima edizione

Annunciata anche la prossima edizione: Tuttopizza 2026 si svolgerà dal 25 al 27 maggio alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Previsti nuovi appuntamenti con delegazioni internazionali e missioni all'estero, con un focus sullo sviluppo in Asia e nei mercati ad alto potenziale.