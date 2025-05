Semplificare la gestione del ristorante? Scopri come nel webinar di Italia a Tavola

Gestire un punto vendita nel settore della ristorazione è sempre più complesso. Per rispondere a questa sfida, Italia a Tavola, propone un incontro online gratuito pensato per chi desidera aumentare l’efficienza operativa e i margini di guadagno, senza complicazioni.

Italia a Tavola organizza un webinar per migliorare la gestione di ristoranti e bar

Digitalizzare per semplificare: cosa scoprirai durante il webinar

Il webinar si terrà martedì 21 maggio alle ore 15.30 e sarà un’occasione concreta per approfondire come strumenti digitali possano rivoluzionare la gestione quotidiana di bar e ristoranti. Si parlerà di controllo dei costi, automazione dei processi, ottimizzazione del personale e delle risorse. Obiettivo: semplificare il lavoro e incrementare i profitti in modo misurabile.

Relatori ed esperienze a confronto

A guidare l’incontro sarà Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola, con interventi di ospiti di primo piano come Roberto Calugi, direttore generale della Fipe, Antonella Federico, ristoratrice del ristorante Caprese di Mozzo (Bg), e Giulia Filippi, product marketing manager di TeamSystem.

Come partecipare e accedere allo sconto riservato

I partecipanti riceveranno via email il link per accedere al webinar e, al termine, potranno usufruire di uno sconto del 10% sui prodotti TeamSystem. L’iscrizione è gratuita, ma i posti sono limitati. Per partecipare è sufficiente compilare il form disponibile alla pagina ufficiale dell’evento.