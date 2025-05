Al Castello Tolcinasco Resort il successo della prima tappa di Ristogolf 2025

Ha preso il via ufficialmente la nuova edizione del Circuito Ristogolf 2025 by Allianz, con la prima tappa ospitata presso il prestigioso Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa. Un format unico che unisce golf e alta cucina, con la partecipazione di rinomati brand e chef d’eccellenza.

Castello Tolcinasco

Ristogolf è l’associazione che riunisce ristoratori, albergatori e professionisti dell’hospitality accomunati dalla passione per il golf e per l’enogastronomia di eccellenza. L’obiettivo è creare un’esperienza unica che vada oltre la competizione sportiva, unendo sport, cucina gourmet, convivialità e solidarietà.

Il motto ufficiale del circuito, ben riconoscibile, è: “Giocare a golf, mangiare bene, bere bene, tanta voglia di divertirsi e solidarietà!”. Un concetto che rappresenta pienamente lo spirito del tour: eleganza, passione e arte del buon vivere. Nel tempo, Ristogolf ha dato vita a una vera e propria community fidelizzata, fatta di appassionati e professionisti che condividono gli stessi valori.

Un format ormai consolidato, ma ogni volta capace di rinnovarsi e sorprendere, in cui vengono proposte eccellenze dell'enogastronomia italiana durante il percorso di gara. A sostenere il circuito ci sono Allianz in qualità di title sponsor, Parmigiano Reggiano come main sponsor, e un’ampia rete di partner di prestigio provenienti dal mondo del food, del beverage, dell’hotellerie e del lifestyle.

Degustazioni a ogni buca: sapori esclusivi e pairing d’autore

Al Castello Tolcinasco, nel milanese, si sono dati appuntamento subito in molti. Ad accogliere i partecipanti biscotteria artigianale, brioches, pancake espressi con le confetture Agrimontana, latticini Carioni dal 1920 e frutta fresca Ginesi, per un inizio all’insegna della qualità.

Angoli di degustazione sul green

Da lì poi la giornata è proseguita con dei punti di desgustazione situati a determinate buche. Alla buca 1il Gelato della Fattoria per Agrimontana e Agricacao, cocktail Bitter Tass e bibite Tassoni. Alla buca 3 è stato il turno della Pizza gourmet firmata Molino Dallagiovanna, con gorgonzola Palzola e Ferrari Maximum Demi-sec Trentodoc. Proposta plant-based MartinoRossi alla buca 7, con Parmigiano Reggiano e “Botrosecco” della Tenuta Le Mortelle.

Degustazioni gourmet a Ristogolf 2025

Il lungo percorso è continuato alla buca 9 con il Tolcino con gnocco allo zafferano iraniano, stracciatella e tonno rosso, abbinato a “Bramìto della Sala” e poi ancora alla buca 12, con la selezione casearia dei cremaschi Carioni dal 1920, accompagnata da “Calafuria” di Tormaresca. Ultime due buche e ultimi due assaggi, alla buca 14 con crema di ceci al lime e baccalà mantecato, firmato dal ristorante Da Vittorio dei Fratelli Cerea accompagnata da Villa Antinori Bianco e Rosso, per poi concludersi alla buca 16 con ricotta di capra, pomodoro, basilico e pan fritto di Federico Sordo, pairing con spumanti dealcolati Franc Lizêr di Lea Winery.

Ogni postazione è stata accompagnata da acqua naturale e frizzante Valverde, garanzia di eleganza e sobrietà.

Cucina stellata, mixology d’autore e Gourmet Party firmato Da Vittorio

Terminata la competizione sportiva, è arrivato il turno dei protagonisti dell’intrattenimento culinario: Francesco Baraldo Sano, chef della Nazionale Svizzera di Calcio, e Francesco Aquila, vincitore di MasterChef. Lo show mixology è stato curato da Flavio Allaria, del Bulk Mixology Food Bar, che ha regalato momenti di spettacolo e gusto.

Francesco Baraldo Sano, Dario Colloi e Francesco Aquila

La giornata si è conclusa con le premiazioni e il celebre Gourmet Party Ristogolf, curato dal Ristorante Da Vittorio Fratelli Cerea, vero e proprio simbolo dell’alta cucina italiana nel mondo.