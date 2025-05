Gestione del magazzino in tempo reale al ristorante: i vantaggi di Cassa in Cloud

Con Cassa in Cloud, il magazzino non è più un comparto isolato ma un nodo strategico dell’intero ecosistema gestionale. Grazie alla sincronizzazione con ordini e vendite, ogni movimentazione viene registrata in tempo reale. Il sistema scala automaticamente le scorte ad ogni ordine, aggiornando la disponibilità dei prodotti e permettendo una visione chiara e costante dello stock.

Attraverso il portale cloud, è possibile monitorare lo stato delle scorte anche da remoto

Alert di sottoscorta: riduci il rischio di rimanere senza scorte

Tra le funzionalità più apprezzate c’è il sistema di notifiche automatiche in caso di sottoscorta. Questi alert consentono di intervenire tempestivamente per rifornire i prodotti più venduti, evitando interruzioni del servizio e migliorando l’esperienza del cliente. Un aiuto concreto per le attività con elevato turnover, come bar, ristoranti, pub o dark kitchen.

Analisi e report dettagliati: visione strategica dei consumi

Oltre al controllo giornaliero, Cassa in Cloud offre una dashboard evoluta con report analitici che permettono di individuare i prodotti più utilizzati, quelli che tendono a esaurirsi più rapidamente e i consumi stagionali. Questi dati diventano fondamentali per ottimizzare gli acquisti, ridurre gli sprechi e negoziare in modo più efficace con i fornitori. A completare il quadro strategico, nella sezione “Reports” è disponibile un report specifico per il calcolo della marginalità, pensato per aiutare il ristoratore a comprendere se sta sostenendo più costi rispetto agli effettivi guadagni.

Con Cassa in Cloud, il magazzino non è più un comparto isolato ma un nodo strategico dell’intero ecosistema gestional

Il sistema elabora i dati sul venduto, il costo di acquisto e le percentuali di Sell In e Sell Out, restituendo un’analisi dettagliata del margine per ogni prodotto - comprese le sue varianti - venduto per unità. Uno strumento indispensabile per valutare con precisione la situazione economica dell’attività, confrontarsi con il proprio Break Even Point e attuare strategie mirate per migliorare le performance complessive. Va precisato che il report di marginalità non si applica al food cost, né ai prodotti composti da più ingredienti.

Integrazione totale con vendite, ordini e sala

La gestione del magazzino è perfettamente integrata con il flusso di lavoro: dalla presa comande con tablet o palmare, fino all’invio degli ordini in cucina tramite kitchen monitor. Tutti i passaggi sono tracciati e automatizzati, rendendo il servizio fluido e preciso. Ogni piatto venduto comporta l'aggiornamento istantaneo delle materie prime in giacenza.

Controllo da remoto: gestione smart ovunque ti trovi

Attraverso il portale cloud, è possibile monitorare lo stato delle scorte anche da remoto, intervenendo rapidamente in caso di necessità. Una funzionalità particolarmente utile per chi gestisce più sedi o catene in franchising, garantendo uniformità di servizio e gestione centralizzata del magazzino.

Sostenibilità e riduzione degli sprechi: meno costi, più efficienza

Una gestione puntuale e automatizzata consente anche di limitare le eccedenze, con benefici evidenti sia sul piano economico che ambientale. Meno sprechi significa meno costi inutili e una maggiore responsabilità nella gestione delle risorse alimentari, oggi più che mai un valore distintivo per qualsiasi attività del settore Horeca.