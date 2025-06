Aperte le selezioni per la Nazionale italiana di pasticceria 2025

È ufficialmente aperta la corsa per entrare nella prossima Nazionale italiana di pasticceria. Il primo obiettivo è la Coupe d'Europe de la Pâtisserie 2026, che si terrà a Parigi il 19 e 20 gennaio, passaggio obbligato per conquistarsi un posto alla prestigiosa Coupe du Monde de la Pâtisserie di Lione, in calendario per gennaio 2027. A lanciare l'appello è il Club Italia della Coupe du Monde de la Pâtisserie, che ha annunciato l'apertura delle candidature per la selezione nazionale italiana 2025. L'appuntamento finale è fissato per giovedì 11 settembre a Cast Alimenti, a Brescia, sede storica del club e punto di riferimento della formazione dolciaria nel nostro Paese.

L'Italia cerca i suoi maestri del dolce: via alle selezioni per la Nazionale di pasticceria

Selezioni per la Nazionale italiana di pasticceria: come funzionano

La selezione si svolgerà in forma individuale ed è aperta a tutti i professionisti della pasticceria, senza limiti geografici. I partecipanti potranno cimentarsi in una o più delle quattro prove previste, che mettono al centro tecnica, gusto ed estetica: pièce artistica in zucchero con entremets al cioccolato; pièce artistica in cioccolato con dessert al piatto da ristorazione; pièce artistica in cioccolato con torta gelato; scultura in ghiaccio con torta gelato. A ogni prova sarà attribuito un punteggio specifico e, al termine, i tre candidati con il punteggio complessivo più alto andranno a comporre la squadra che rappresenterà l'Italia alla prossima Coupe d'Europe.

La giuria tecnica valuterà le creazioni sulla base di tre criteri: degustazione, esecuzione tecnica e resa estetica. Una valutazione precisa e puntuale, che punta a selezionare chi saprà davvero alzare l'asticella in termini di qualità, rigore e creatività. «Con questa nuova selezione intendiamo valorizzare il talento dei professionisti italiani, invitandoli a partecipare per dare lustro al talento nazionale e vivere un'esperienza formativa e professionale unica nel suo genere - ha dichiarato, per l'occasione, Alessandro Dalmasso, presidente del Club Italia Coupe du Monde de la Pâtisserie. La Coupe d'Europe rappresenta una tappa fondamentale verso l'élite della pasticceria mondiale, e il nostro obiettivo è che, anche questa volta, l'Italia si distingua per passione ed eccellenza».

Selezioni per la Nazionale italiana di pasticceria: come iscriversi e la scadenza

Per partecipare c'è tempo fino al 28 luglio, salvo esaurimento delle postazioni disponibili. Vale l'ordine cronologico di ricezione delle domande, che devono essere inviate via e-mail all'indirizzo info@coppadelmondopasticceria.com. La quota di partecipazione è fissata a 100 euro più IVA. Il regolamento completo e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale.