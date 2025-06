Pulizia professionale, il servizio su misura di detergenza per l'Horeca

Allegrini, azienda italiana con 80 anni di storia nella chimica professionale, si distingue per un approccio centrato sul cliente. Ogni intervento parte da un'analisi attenta del contesto operativo, con l'obiettivo di proporre soluzioni personalizzate per ogni esigenza di igiene.

Allegrini si definisce oggi un partner a 360 gradi, capace di progettare soluzioni su misura per ogni cliente

Soluzioni personalizzate per ogni ambiente professionale

«Negli anni abbiamo perfezionato il nostro metodo di lavoro. Partiamo sempre dalle esigenze specifiche del cliente, osservando da vicino il contesto in cui opera. Solo dopo definiamo i prodotti giusti, le tecnologie adatte e il tipo di supporto necessario», spiega Vincenzo Magni, responsabile della divisione Horeca & Facilities.

Questa filosofia si concretizza nella progettazione di impianti di diluizione, che riducono il consumo di plastica, i costi di trasporto e gli sprechi. Il personale viene poi formato all'uso corretto dei prodotti, per garantire efficacia e sicurezza nell'operatività quotidiana. «I nostri tecnici montano impianti personalizzati direttamente nell'ambiente del cliente. Poi istruire il personale diventa essenziale: evitiamo diluizioni improvvisate, garantiamo efficacia e abbattiamo gli sprechi. È così che il prodotto non è mai fine a sé stesso, ma parte di un progetto completo», aggiunge Magni.

Prodotti certificati e sistemi intelligenti per il cleaning

La gamma Allegrini per la pulizia professionale include detergenti Ecolabel, prodotti concentrati a basso impatto ambientale e sistemi di dosaggio facili da usare, pensati per semplificare il lavoro e ridurre il margine di errore.

Vincenzo Magni, responsabile della divisione Horeca & Facilities

Tra i protocolli distintivi, spicca Clean Is All, un sistema di igienizzazione validato dal Dipartimento Ambiente e Salute dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Una conferma del rigore scientifico con cui Allegrini affronta ogni sfida. «Direi che oggi non siamo più solo fornitori. Siamo dei consulenti del cliente. Lo guidiamo nel tempo, per aiutarlo a ottenere il massimo dal nostro prodotto e dalle sue risorse», conclude Magni.

Cosmesi sostenibile per l'ospitalità consapevole

Da oltre quarant'anni, Allegrini affianca alla detergenza una proposta cosmetica pensata per l'ospitalità di qualità. Un segmento in forte crescita, dove l'azienda si distingue per formulazioni sicure, packaging eco-compatibili e un'estetica curata. «Allegrini è Cosmesi da oltre 40 anni. Il nostro focus è soprattutto legato al settore dell'ospitalità, ma anche alla skin care retail. Il nostro impegno è rivolto alla sostenibilità, con linee certificate da Ecolabel, Icea e Cosmos Organic», racconta Giacomo Allegrini, Business Development Specialist dell'azienda.

Non solo detergenza: Allegrini è da oltre 40 anni anche cosmesi

Protagonista dell'offerta è T-Planet, cosmetico solido waterless, plastic-free e senza conservanti, in grado di ridurre del 73% le emissioni di CO 2 rispetto a un prodotto in plastica. Una scelta concreta per chi cerca benessere e rispetto per l'ambiente. «T-Planet è un prodotto altamente sostenibile, senza acqua, senza plastica e senza conservanti. È una vera evoluzione per l'ospitalità e per il benessere consapevole», sottolinea Allegrini.

Dispenser di design e attenzione al dettaglio

A completare l'offerta cosmetica, una gamma di dispenser funzionali ed eleganti. Tra questi spicca Real, un sistema dal design minimale con supporto invisibile, che unisce praticità e bellezza in linea con le esigenze dell'hotellerie contemporanea.

Giacomo Allegrini, Business Development Specialist Allegrini

Nello stand Allegrini i prodotti non sono esposti in taniche, ma in flaconi di vetro. Un dettaglio simbolico che riflette una filosofia aziendale fondata su qualità, servizio e responsabilità ambientale.