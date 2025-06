Alta cucina, ma con i piedi per terra: Da Vittorio punta su Academy e nuovi ingressi

Da Vittorio guarda avanti e investe nelle persone. Il gruppo della famiglia Cerea ha infatti dato il via a un nuovo percorso per rafforzare la propria squadra e formare i professionisti dell'alta ristorazione di domani. Il primo passo concreto è stato il recruiting day organizzato il 29 maggio negli spazi del DaV Milano, al trentunesimo piano della Torre Allianz, cuore di CityLife e sede del primo casual dining del gruppo. Un'intera giornata di colloqui e confronto, che ha visto la partecipazione di 55 candidati selezionati tra oltre 140 domande arrivate in sole due settimane grazie alla collaborazione con Ali Professional, società specializzata nella ricerca di personale e partner di questa nuova fase di espansione.

6. Giovani, formazione, visione: Da Vittorio punta su persone e competenze per crescere

Nuove leve e formazione continua: così Da Vittorio costruisce il futuro della ristorazione

Il processo di selezione ha coinvolto tutte le aree operative del gruppo: cucina, sala, pasticceria, mixology, accoglienza e hospitality. Dopo una prima scrematura gestita da Ali Professional, 70 profili hanno superato il primo colloquio conoscitivo. In 55 sono poi arrivati a Milano per il Career Day, un'occasione per ascoltare, farsi conoscere e toccare con mano l'approccio del gruppo bergamasco. La giornata si è aperta con una presentazione dei valori e della storia di Da Vittorio, oggi uno dei marchi più solidi e riconosciuti della ristorazione italiana nel mondo, e si è chiusa con i colloqui in formato “speed date” tra candidati e manager, che hanno portato già 21 figure a iniziare un periodo di prova in uno degli outlet del gruppo.

A salutare i partecipanti, prima di un assaggio dell'iconico piatto dei paccheri Da Vittorio, è stato Francesco Cerea, responsabile della ristorazione esterna. La scelta di Milano come location non è stata casuale. CityLife rappresenta infatti un crocevia strategico di innovazione e business, mentre DaV Milano - aperto nel 2022 - segna l'ingresso del gruppo nella ristorazione più informale, mantenendo standard qualitativi elevatissimi. A novembre è già in calendario una seconda giornata di recruiting, stavolta nella sede storica di Brusaporto, a pochi chilometri da Bergamo.

Accanto alla selezione di nuovi talenti, Da Vittorio continua a puntare sulla formazione interna. Inaugurata nel 2023, la Da Vittorio Academy è diventata uno strumento fondamentale per accrescere le competenze dei collaboratori già in forza nelle diverse sedi. L'obiettivo è quello di rafforzare il bagaglio professionale, aumentare la motivazione e creare figure sempre più preparate. Nel 2025 l'attenzione si è concentrata sullo sviluppo delle soft skills per il management (coinvolte 20 figure dirigenziali), sulla specializzazione nel trattamento degli alimenti in collaborazione con Alma e sulla formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare per 40 collaboratori tra cucina e laboratorio.

«In un contesto complesso come quello odierno dell'alta ristorazione, Da Vittorio accetta la sfida continuando a investire nel futuro e nel proprio personale, condividendo quei valori di qualità e coerenza che sono alla base della visione della Famiglia» ha spiegato Rossella Cerea. «Nuove visioni e nuovi approcci sono energie fondamentali per la crescita e lo sviluppo del nostro Gruppo, che negli ultimi anni ha conosciuto un'evoluzione importante e che vuole proseguire su questa traccia» ha aggiunto. Con quasi sessant'anni di attività alle spalle, la famiglia Cerea ha costruito un sistema ristorativo che oggi si muove tra ristorazione stellata, ospitalità, pasticceria, consulenze, catering di alto profilo e casual dining.

Cosa sapere sul gruppo Da Vittorio

Tutto, ricordiamo, è cominciato nel 1966 a Bergamo, con Vittorio e Bruna. Da lì, un percorso fatto di intuizioni e costanza che ha portato il ristorante di Brusaporto a ottenere le tre stelle Michelin nel 2010 e ad aprire nuove sedi in Svizzera e Cina (entrambe con due stelle), oltre a rafforzare la presenza nel mondo dell'hotellerie di lusso con pasticcerie, locande e collaborazioni in strutture di prestigio come Terrazza Gallia a Milano e l'Allianz Stadium di Torino. Senza dimenticare l'espansione nella ristorazione pret-à-porter, il casual dining con DaV Mare a Portofino e l'ultima apertura all'interno dello store Louis Vuitton a Milano. Un gruppo familiare, ma solido e strutturato, in cui anche i nipoti sono parte attiva del progetto, a conferma di quanto il capitale umano - oggi più che mai - sia considerato la vera chiave del successo.