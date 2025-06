Pulizia professionale: nasce un sistema modulare pensato per ogni esigenza

Arexons, un pilastro italiano con un secolo di storia nella manutenzione di auto, moto, nautica, industria e fai da te, alza il sipario su un'iniziativa strategica che ridefinisce il panorama della detergenza professionale. L'azienda, forte del suo know-how e della visione proiettata al futuro, ha presentato in anteprima un nuovo brand interamente dedicato alla pulizia di ambienti professionali: Fulcron PRO. Non si tratta di una semplice aggiunta al catalogo, ma di un progetto ambizioso che incarna la competenza e l'affidabilità di Arexons, ora al servizio di Horeca, industria, facility management e imprese specializzate.

Fulcron PRO è il brand di Arexons dedicato alla pulizia di ambienti professionali

Fulcron PRO: la nuova era della detergenza di qualità

«Siamo molto orgogliosi di aver presentato in anteprima nazionale un nuovo concetto di pulizia, un nuovo sistema di valori che abbiamo rinominato Fulcron PRO», racconta Antonio Sinigaglia, Marketing manager Arexons. Questa mossa strategica segna un'ulteriore diversificazione del business per Arexons, che da oltre 60 anni è un punto di riferimento nella produzione di prodotti chimici per la detergenza. «Con l'esperienza del brand Fulcron», prosegue Sinigaglia, «abbiamo dimostrato la nostra capacità di adattarci ai nuovi tempi e alle nuove necessità di distributori e, soprattutto, clienti consumatori».

Il cuore di Fulcron PRO batte al ritmo del “Circle of Care”, una filosofia che eleva la cura delle superfici, degli ambienti e delle persone a valore centrale di ogni intervento. Un approccio che fonde responsabilità e competenza operativa per offrire soluzioni affidabili, performanti e sostenibili, capaci di integrarsi perfettamente nei contesti più diversi e di rispondere alle esigenze specifiche di ogni settore.

L'offerta su misura per ogni esigenza professionale

La gamma Fulcron PRO è un mosaico di soluzioni mirate, pensate per semplificare e ottimizzare le operazioni quotidiane degli operatori. Si articola in sei linee di prodotto, ognuna con una vocazione ben precisa:

Detergenti per lavastoviglie professionali

Formule specifiche per ogni grado di durezza dell'acqua, con opzioni per lavaggio automatico e manuale, brillantanti, disincrostanti multifunzione e detergenti lavabar. «Ci presentiamo con una gamma molto completa, che va dal detergente lavastoviglie in tre versioni diverse, da acque medie, dolci e dure, a un lavabar, sempre formato da 5 litri, due tipi di brillantante, acque medie e dolci e acque dure, un lavaggio manuale di stoviglie al profumo di limone e poi un disincrostante, anche questo per una necessità di manutenzione giornaliera e settimanale di tutto quello che è lavastoviglie, boiler e quant'altro», specifica Sinigaglia.

Detergenti per lavastoviglie professionali Fulcron PRO

Pulitori specifici

Referenze per interventi mirati e quotidiani, tra cui lo sgrassatore universale, pulitori per acciaio inox, vetri e multiuso, decarbonizzante forni e griglie, anticalcare e detergenti neutri. Soluzioni versatili ed efficaci su diverse superfici, ideali per un uso intensivo.

Pulitori specifici Fulcron PRO

«Abbiamo voluto raccogliere tutti i must have delle necessità nel mondo delle imprese di pulizie, Horeca e industria, mondo bagno con tre tipi di acidi diversi, quotidiani e pulizia straordinaria, mondo cucina con decarbonizzante, sgrassatore, detergente per acciaio, tutti questi certificati NSF, poi un multiuso molto richiesto e utilizzato soprattutto nel mondo dell'Horeca e dell'impresa di pulizia», sottolinea Sinigaglia.

Detergenti per pavimenti

Prodotti che coniugano efficacia pulente e piacevole profumazione. Dalle versioni multisuperficie alle formule specifiche per gres, ceramica, superfici dure, parquet e laminati, per rispondere a ogni esigenza di pulizia.

Detergenti per pavimenti Fulcron PRO

«Andiamo al mondo pavimenti, dove oltre alla linea di Deep Soil, in tre profumazioni diverse, abbiamo dei prodotti un po' più tecnici, molto verticali su tipologie di superfici da trattare e da detergere, come il Parquet, il Gres e l'ultima novità in casa Fulcron, Fulcron PRO, il Deep Soil Multi 360, un prodotto molto tecnico con un alto tensioattivo, adatto a molteplici superfici da trattare, dal cotto al cemento alle pietre naturali», aggiunge Sinigaglia.

Completano l'offerta: cura e protezione a 360 gradi

L'offerta professionale di Arexons si arricchisce di linee trasversali, che condividono lo stesso approccio tecnico e specializzato di Fulcron PRO:

Sgrassatori ad alta efficacia : formulazioni concentrate e ad alte prestazioni , sviluppate per la rimozione dello sporco più ostinato in ambito industriale o professionale, agendo rapidamente e senza compromettere le superfici trattate;

: formulazioni , sviluppate per la in ambito industriale o professionale, agendo rapidamente e senza compromettere le superfici trattate; Lavamani : una linea priva di microplastiche che comprende saponi profumati, paste, creme e detergenti liquidi con formula igienizzante . Ideali per rimuovere lo sporco professionale rispettando la pelle, anche in caso di lavaggi frequenti;

: una linea che comprende . Ideali per rispettando la pelle, anche in caso di lavaggi frequenti; Disinfettanti multisuperficie: una gamma formulata per garantire un'azione efficace su tutte le superfici, con soluzioni che uniscono igiene, sicurezza e semplicità d'uso, nel rispetto delle normative più attuali.

Antonio Sinigaglia, Marketing manager Arexons

«Una gamma che noi abbiamo definito con un alto valore percepito, composta in questo momento al lancio dei must have che ogni impresa di pulizie e ogni ristoratore dovrebbe avere, e quindi siamo molto contenti di presentare al mercato questo nuovo concetto di pulizie», conclude Antonio Sinigaglia. Fulcron PRO si propone quindi come il partner ideale per chi cerca nell'ambito della pulizia professionale non solo prodotti, ma soluzioni complete e affidabili, plasmate sull'esperienza e la visione di un'azienda che da sempre mette la cura al centro.