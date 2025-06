 Pagamento digitale al tavolo: con Cassa in Cloud il ristorante è più smart

Con Cassa in Cloud di TeamSystem i clienti possono pagare in pochi secondi, anche restando seduti al tavolo. Una soluzione moderna e fluida che velocizza il servizio, aumenta la rotazione dei tavoli e migliora la redditività del locale.

Ts Pay è integrato nella piattaforma Cassa in Cloud

Il pagamento al tavolo? Ora è questione di secondi

Nel mondo della ristorazione moderna, efficienza e rapidità sono fondamentali. Con Cassa in Cloud, i ristoratori possono offrire ai propri clienti una gestione dei pagamenti completamente digitale, anche direttamente al tavolo. Basta inquadrare un QRcode con lo smartphone per saldare il conto in pochi secondi, senza attese e con la massima sicurezza.

Con Ts Pay il cliente può pagare il conto semplicemente inquadrando un QR Code

Grazie all’integrazione nativa con TS Pay, il sistema di pagamento digitale di TeamSystem, il cliente può scegliere la modalità preferita: Satispay, PayPal, Apple Pay, Google Pay, carta o bancomat. Tutto in completa autonomia e senza necessità di scaricare app.

Per i tavoli condivisi, la funzione “Dividi conto” permette a ciascun cliente di pagare solo la propria parte, snellendo i tempi e migliorando l’esperienza complessiva.

Non solo al tavolo: pagamenti digitali ovunque

Con Cassa in Cloud puoi offrire pagamenti rapidi anche in cassa, grazie al Display Clienti con QRcode per pagamento immediato via smartphone, a distanza, inviando al cliente un link di pagamento integrabile in fatture o ordini o con Totem Self Order, per consentire acquisti e pagamenti autonomi con le principali modalità digitali, incluso Satispay e PayPal.

Con il pagamento digitale al tavolo più tempo per i camerieri

Il pagamento digitale riduce le operazioni manuali, libera il personale da compiti ripetitivi e lo aiuta a concentrarsi sull’accoglienza. Ogni cameriere può risparmiare fino a 10 minuti per tavolo, migliorando la gestione dei flussi e il numero di coperti.

Un sistema integrato e sicuro

TS Pay non è un’app esterna, ma una soluzione completamente integrata in Cassa in Cloud, il gestionale TeamSystem progettato per ristoranti, bar e catene. Questo garantisce la sincronizzazione in tempo reale di ordini, conti, scontrini e pagamenti, evitando errori e ritardi.

Ordini perfettamente sincronizzati in cassa con TeamSystem

I ristoratori possono inoltre monitorare tutti i flussi in modo centralizzato, anche da remoto, visualizzare lo stato dei tavoli, configurare menù digitali e gestire le promozioni.

Un passo avanti verso la digitalizzazione del ristorante

Che si tratti di un piccolo bistrot o di una catena di locali, il pagamento al tavolo con Cassa in Cloud rappresenta oggi uno standard di efficienza e modernità. Un vantaggio competitivo per chi vuole offrire un’esperienza al cliente allineata ai nuovi stili di consumo, sempre più digitali, autonomi e orientati alla rapidità.

In un settore dove la differenza la fa la capacità di innovare, TeamSystem conferma il suo ruolo di partner tecnologico per la ristorazione italiana.