Nuovo sito Icam: supporto digitale per pasticceri e cioccolatieri

Icam Cioccolato, azienda italiana attiva da quasi 80 anni nella produzione di cioccolato di alta qualità, presenta il nuovo sito dedicato al mondo professionale. Il portale Icam Professional è stato completamente rinnovato per offrire una piattaforma digitale avanzata, pensata per semplificare il lavoro quotidiano di pasticceri, cioccolatieri e gelatieri, valorizzando ogni fase della produzione con strumenti personalizzati, contenuti tecnici e un’esperienza utente ottimizzata.

La moderna sede di Icam

Un hub digitale pensato per artigiani e professionisti del settore

Il nuovo sito Icam Professional si configura come un vero e proprio hub digitale professionale, costruito su misura per le esigenze operative di chi lavora con il cioccolato. Oltre alla presentazione dell’ampia gamma di prodotti a marchio Icam e Agostoni, il portale integra soluzioni smart per facilitare la selezione e l’utilizzo degli ingredienti. Funzionalità come il “Trova Prodotto” aiutano i professionisti a identificare rapidamente il cioccolato più adatto alle specifiche lavorazioni, mentre il tool “Confronta Prodotti” consente un’analisi dettagliata delle caratteristiche tecniche delle referenze disponibili.

Area Riservata e contenuti personalizzati per una user experience efficace

Elemento centrale del nuovo sito è l’Area Riservata, che permette una navigazione completamente personalizzata. Gli utenti possono salvare prodotti, ricette e contenuti preferiti, costruire un ricettario digitale su misura e accedere a materiali tecnici esclusivi. Questa funzione rappresenta un vantaggio concreto per chi desidera ottimizzare tempi e risorse, mantenendo sempre a portata di mano le informazioni più utili per la propria attività quotidiana.

CHOCO CUBE, la piattaforma digitale di formazione attiva di Icam

CHOCO CUBE: formazione professionale continua per cioccolatieri e pasticceri

All’interno del sito rinnovato trova ampio spazio CHOCO CUBE, la piattaforma digitale di formazione attiva dal 2019. Riconosciuta come uno strumento chiave per la crescita professionale degli artigiani del cioccolato, CHOCO CUBE propone corsi online, masterclass, consulenze personalizzate e workshop, sia in presenza che in modalità remota. La formazione è affiancata da una raccolta di materiali tecnici – ricettari, video tutorial, manuali professionali – costantemente aggiornati e sviluppati da un team di esperti del settore.

Un nuovo ingresso nel team tecnico: Mario Ragona

Tra le novità più rilevanti, Icam annuncia l’ingresso nel team tecnico del maestro pasticcere Mario Ragona, figura di riferimento nel panorama dolciario italiano con oltre trent’anni di esperienza. Il suo contributo arricchirà ulteriormente la proposta formativa di Icam, offrendo agli utenti nuovi contenuti, approcci creativi e una visione tecnica di altissimo livello.

Il maestro pasticcere Mario Ragona

Icam: partner strategico per la crescita dei professionisti

Con il rinnovamento del sito e l’espansione della piattaforma formativa, Icam conferma il proprio ruolo di partner strategico per i professionisti del cioccolato. L’azienda continua a investire in soluzioni digitali avanzate, percorsi di crescita mirati e supporto operativo quotidiano, andando ben oltre la semplice fornitura di materia prima. Icam si propone come alleato nella costruzione di un futuro sempre più consapevole, tecnico e ispirato per chi lavora con passione nell’arte della cioccolateria, pasticceria e gelateria.