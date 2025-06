Con le recenti votazioni che hanno definito il nuovo assetto organizzativo - con l’elezione dei futuri Consiglieri, del nuovo Vice Presidente, del futuro Tesoriere, dei nuovi Coordinatori di sezione e la riconferma alla Presidenza - Abi Professional riparte con nuovo slancio dando ufficialmente il via alle attività di sezione per il 2025.

Campione Italiano Abi Professional 2025: iniziano le selezioni in tutta Italia

I concorsi regionali e la Caffè Vergnano Challenge

Sono già in corso i concorsi regionali e interregionali validi per accedere alla fase finale della competizione, che decreterà il nuovo Campione Italiano Abi Professional 2025. In parallelo, entra nel vivo anche la terza edizione della “Caffè Vergnano Challenge”, arricchita quest’anno da un’ulteriore prova che metterà alla prova abilità tecniche, creatività e spirito d’innovazione dei partecipanti.

Il gran finale a Saint-Vincent

Il gran finale andrà in scena dall’11 al 13 novembre 2025 presso lo storico Grand Hotel Billia di Saint-Vincent (Ao), un’icona dell’ospitalità valdostana e location che da decenni rappresenta una vera e propria “casa” per i barman italiani. Numerose manifestazioni e competizioni professionali hanno avuto luogo proprio tra le sue eleganti sale, contribuendo a costruirne la reputazione come punto di riferimento nel settore.

Una location simbolo: Saint-Vincent e le sue eccellenze

Saint-Vincent, incastonata nel cuore della Valle d’Aosta, è una delle località più affascinanti dell’arco alpino, celebre per le sue terme, l’ospitalità e lo splendido panorama offerto da alcune delle montagne più belle d’Europa, tra cui il Monte Rosa, il Cervino e il Monte Bianco. La cornice ideale per celebrare il talento e la professionalità dei migliori bartender italiani.

Organizzazione e selezioni in corso

Per la terza volta, la sezione Valle d’Aosta ha l’onore di ospitare la fase conclusiva della manifestazione nazionale, e il team locale è già al lavoro per garantire una perfetta organizzazione e un’accoglienza impeccabile agli ospiti e concorrenti provenienti da tutta Italia. Ad oggi, sono già stati selezionati i campioni delle sezioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Sardegna, Sicilia e Lazio/Umbria. Nei prossimi mesi si completerà il quadro con le selezioni nelle restanti sezioni.

Lavori associativi e sviluppo editoriale

Il 10 novembre, vigilia dell’evento, sarà invece dedicato ai lavori del Comitato Esecutivo, in un momento di confronto strategico e programmatico per l’associazione. Parallelamente, anche la Commissione Didattica è al lavoro per consolidare e migliorare i progetti avviati nel precedente mandato. Tra i risultati più apprezzati spicca THE BAR, la rivista digitale ufficiale di Abi Professional: un prodotto formativo e informativo che sta riscuotendo crescente successo e curiosità, sia tra i soci che tra gli operatori del settore. La rivista può essere sfogliata online o scaricata gratuitamente attraverso il sito ufficiale dell’associazione, che sarà a breve oggetto di un completo restyling grafico e funzionale, per offrire un’esperienza ancora più moderna e accessibile.

Una missione chiara: formazione e valorizzazione del talento

Con questo nuovo anno associativo, Abi Professional conferma il proprio impegno nella promozione dell’eccellenza, della formazione e della crescita professionale nel mondo della mixology, creando occasioni di incontro, confronto e valorizzazione del talento su scala nazionale.