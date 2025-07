Il futuro degli hotel tra AI, robotica e accoglienza umana: £$robot vs human$£

L'automazione nel settore alberghiero sta rapidamente evolvendo e ha un impatto significativo su tutta la filiera. Con molti colleghi si discute sulla possibilità o meno, che possa sostituire la quasi totalità degli umani. Ma vediamo, alcuni dei principali sviluppi e tendenze per il futuro.

Accoglienza tecnologica vs accoglienza umana

Check-in e check-out automatizzati. Robotica e AI

Sempre più strutture stanno implementando sistemi di check-in e check-out autonomi tramite chioschi o app, rendendo il processo più veloce e migliorando l'efficienza. (C’è sempre bisogno di un impiegato, per aiutare le persone poco digital).

L'uso di robot per la consegna di cibo, (in Cina vi sono già droni che lo consegnano), pulizia e assistenza agli ospiti sta diventando comune. L’IA, inclusi chatbot e assistenti virtuali, aiuta a gestire le richieste dei clienti e a migliorare l’assistenza.

Gestione intelligente delle camere e personalizzazione dell'esperienza

Le tecnologie IoT (Internet of Things) consentono un controllo intelligente delle camere, come regolazione della temperatura, illuminazione e sicurezza, migliorando l'esperienza degli ospiti. Con l'analisi dei dati, gli hotel possono offrire esperienze più personalizzate, anticipando le esigenze degli ospiti e proponendo servizi su misura.

Sostenibilità, sicurezza, efficienza e personalizzazione

L'automazione può contribuire a pratiche più sostenibili, come il monitoraggio energetico e l’ottimizzazione dei consumi. L'uso di tecnologie avanzate può migliorare la sicurezza, sia per gli ospiti che per il personale, tramite sistemi di sorveglianza intelligenti e gestione digitale delle informazioni.

In sintesi, l'automazione in albergo porterà maggiore efficienza, esperienza personalizzata per gli ospiti e pratiche più sostenibili, trasformando il modo in cui gli hotel operano e interagiscono con i clienti. Il mio modesto parere, mi fa pensare ad un utilizzo dell’automazione controllata dai nostri professionisti, con il tocco umano nell’accoglienza, del quale non si potrà mai farne a meno.

Buona estate a tutti gli umani che ancora credono in questa nostra missione.