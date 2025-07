Tra cocktail e ospitalità: il ruolo chiave del barman nell'accoglienza estiva

Care Socie, cari Soci di ABI Professional, gentili Colleghi Barman e affezionati Lettori di Italia a Tavola, con l’arrivo dell’estate, desidero rivolgere a tutti voi - e alle vostre famiglie - un sincero augurio di serenità, salute e leggerezza. Che possiate trovare, anche solo per qualche giorno, il tempo per staccare, rigenerarvi e godervi appieno le vacanze, che siano al mare, in montagna, in campagna, in Italia o all’estero.

Per i barman la stagione estiva è impegnativa ma ricca di opportunità

Per molti di noi, però, questa stagione rappresenta il cuore pulsante dell’attività professionale. In estate si accende il ritmo dell’accoglienza, si moltiplicano le occasioni di contatto con il pubblico, aumentano le responsabilità e le possibilità di mettersi in gioco. È una stagione intensa, che richiede sacrificio, dedizione e passione. E proprio per questo, è anche una stagione di grandi opportunità.

Il ruolo centrale del barman nella stagione turistica

La figura del barman oggi non è più - e per fortuna - quella stereotipata del semplice "uomo dietro al bancone". Il barman moderno è un professionista completo, competente, creativo, colto. È un ambasciatore del gusto e dell’eleganza, un esperto di materie prime, tecniche di miscelazione, storia dei distillati, psicologia del cliente e gestione dell’ambiente. È colui che, con un sorriso, una parola giusta, un drink perfetto, può trasformare un momento qualunque in un ricordo speciale.

Durante l’estate, questa figura diventa ancora più centrale. In ogni scenario - dai locali sul mare alle terrazze panoramiche delle città d’arte, dai rifugi in quota alle feste private, dai festival musicali ai grandi eventi di settore - il barman rappresenta un punto di riferimento, un motore dell’esperienza turistica e gastronomica italiana. La sua capacità di ascolto, di interpretazione del gusto, di valorizzazione del territorio attraverso i prodotti locali, ne fa un vero e proprio artigiano del piacere e della convivialità.

Ecco perché il mio augurio, a tutti voi professionisti della miscelazione, è che questa stagione vi porti le soddisfazioni che meritate. Che il vostro impegno trovi riconoscimento, che la vostra arte sia apprezzata, e che ogni turno di lavoro sia anche occasione di crescita, di scambio umano, di orgoglio professionale.

L'impegno di ABI Professional continua anche in estate

Noi di ABI Professional, intanto, non ci fermiamo. Anche in piena estate proseguiamo con determinazione nella nostra attività associativa e organizzativa. Stiamo infatti preparando il nostro prossimo evento nazionale, che si svolgerà in una cornice di grande fascino e bellezza: saremo a Saint Vincent, ospiti del Grand Hotel Billia, tra le maestose montagne valdostane. Sarà un momento prezioso di confronto, formazione, aggiornamento e condivisione di esperienze.

Vi auguro, di cuore, una splendida estate. Che sia un tempo di energia, di incontri, di riconoscimenti. Che possiate sentirvi orgogliosi del mestiere che fate, perché essere barman oggi significa molto più che servire un drink: significa prendersi cura delle persone.

Ci ritroveremo a settembre, carichi di nuove idee e pronti a vivere insieme nuove tappe del nostro percorso.