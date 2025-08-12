Dal convegno nazionale alla Skyway Competition tornano gli appuntamenti di Abi Professional

Spero che questa stagione estiva sia per ciascuno di voi ricca di soddisfazioni, di sorrisi sinceri, di nuove conoscenze e - come sempre - contraddistinta da quella passione e professionalità che rendono unico il nostro lavoro. Mi auguro che abbiate lasciato, come solo i veri professionisti sanno fare, un segno autentico e indelebile nella mente e nel cuore dei vostri ospiti.

Una stagione altalenante ma ricca di insegnamenti

Ascoltando le impressioni di tanti colleghi con cui ho avuto modo di confrontarmi, è emerso il ritratto di una stagione dal carattere altalenante, in cui non sono mancate sfide, ma anche occasioni preziose di crescita e affermazione. In questi contesti, lo spirito di adattamento, l’attenzione al dettaglio e la qualità dell’accoglienza fanno la differenza - e sono certo che i membri di Abi Professional abbiano ancora una volta saputo distinguersi.

Il Convegno Nazionale 2025 a Saint-Vincent

Nel corso dell’estate abbiamo portato avanti con entusiasmo la programmazione del nostro Convegno Nazionale, che quest’anno si terrà nella meravigliosa cornice di Saint-Vincent, cuore della Valle d’Aosta. Un luogo unico, incastonato tra le montagne, dove l’aria è più fresca e il panorama sa regalare emozioni autentiche in ogni stagione.

Ad ospitarci sarà il prestigioso Grand Hotel Billia, storica eccellenza dell’ospitalità italiana, che unisce tradizione, eleganza e una visione moderna del benessere. Sarà il luogo ideale per ritrovarci, confrontarci, condividere idee e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra associazione.

La Skyway Cocktail Competition compie 10 anni

Ma non è tutto: stiamo lavorando anche alla decima edizione della Skyway Cocktail Competition, che si terrà il prossimo 13 ottobre a Courmayeur (Ao), ai piedi del Monte Bianco. Una location spettacolare per un evento che in questi anni è diventato simbolo di creatività e passione.

Chi ha avuto la fortuna di salire sulla Skyway Monte Bianco sa bene di cosa parlo: una delle più affascinanti funivie al mondo, che in pochi minuti ti porta tra le nuvole, sfiorando i 3.500 metri, dove la bellezza della natura si fonde con l’ingegneria d’eccellenza. Sarà un’edizione speciale, ricca di novità, che celebrerà non solo la mixology ma anche il traguardo di dieci anni di entusiasmo, talento e amicizia.

Un augurio ai soci, tra vacanze e ultimi sforzi

A chi si godrà una pausa a settembre, auguro vacanze spensierate, rigeneranti, piene di gioia e leggerezza. A chi invece è ancora operativo in strutture e locali, un grande in bocca al lupo per questa parte finale di stagione: siete voi il vero volto dell’ospitalità italiana.