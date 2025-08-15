EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
strategie

Formazione, flessibilità e mentorship: la ricetta per attrarre talenti nell'ospitalità

Dalla scuola alberghiera al lavoro, passando per esperienze pratiche e programmi di mentoring: come aziende e istituzioni possono rendere l'ospitalità un settore appetibile e sostenibile per i giovani

di Bartolomeo D'Amico
presidente Ada Italia
 
15 agosto 2025

di Bartolomeo D’Amico
presidente Ada Italia
15 agosto 2025 | 13:30
 

Riportare i giovani nel mondo dell'ospitalità significa affrontare una sfida complessa, che richiede una strategia mirata e capace di parlare la loro lingua. Serve un impegno concreto fin dalle scuole alberghiere, con percorsi formativi che uniscano teoria e pratica e che prevedano stage in strutture del settore, così da offrire un'esperienza diretta e tangibile del lavoro. Altrettanto importante è creare programmi di mentoring, in cui professionisti affermati possano affiancare i ragazzi, guidandoli passo dopo passo, aprendo le porte del networking e facilitando l'accesso a nuove opportunità professionali.

Strategie concrete per rendere l'ospitalità attraente alle nuove generazioni

Le nuove generazioni sono particolarmente sensibili ai temi della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica: per attrarle, le aziende devono integrare pratiche responsabili nei propri processi e offrire occasioni di crescita legate all'uso di strumenti digitali e soluzioni all'avanguardia. Anche le condizioni contrattuali hanno un ruolo chiave: flessibilità, possibilità di lavoro part-time e un reale equilibrio tra vita privata e professionale possono fare la differenza. Un ambiente inclusivo, in cui i giovani possano esprimersi liberamente, sentirsi ascoltati e costruire un percorso di carriera, è poi un altro tassello fondamentale

La comunicazione deve avvenire dove i ragazzi sono più presenti: sui social e nelle piattaforme digitali, con campagne capaci di raccontare storie di successo e mostrare i vantaggi concreti di una carriera nell'ospitalità. Eventi, workshop e competizioni possono dare visibilità ai talenti emergenti, offrendo spazi in cui mettere in gioco le proprie competenze e farsi notare.

Networking e mentorship sono due strumenti centrali per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. Attraverso il networking, i giovani possono conoscere professionisti del settore, entrare in contatto con opportunità spesso condivise solo all'interno delle reti professionali e scoprire eventi, corsi e stage utili per crescere. I mentor, dal canto loro, rappresentano un punto di riferimento prezioso: aiutano a sviluppare competenze chiave, offrono feedback concreti, supportano emotivamente e guidano nella definizione di obiettivi chiari. Partecipare a incontri e iniziative di settore non solo aumenta la visibilità, ma consente di apprendere dalle esperienze altrui, evitando errori comuni e ampliando la propria prospettiva sulle carriere possibili.

In definitiva, riportare i giovani verso l'ospitalità non significa soltanto riempire posizioni vacanti, ma investire nella costruzione di un settore più dinamico, attrattivo e capace di offrire percorsi di crescita reale. Un impegno che, se condiviso da scuole, imprese e istituzioni, può davvero rinnovare il futuro dell'accoglienza.

