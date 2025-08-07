EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 07 agosto 2025  | aggiornato alle 12:19 | 113820 articoli pubblicati

Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

soluzione

Digitalizzare le operazioni, come ridurre gli errori in ristoranti e bar con Cassa in Cloud

La digitalizzazione dei processi in sala, cucina e cassa consente di ridurre gli errori manuali in ordini, pagamenti e gestione del magazzino, garantendo precisione operativa, efficienza fiscale e miglior servizio per il cliente

 
07 agosto 2025 | 09:00

Digitalizzare le operazioni, come ridurre gli errori in ristoranti e bar con Cassa in Cloud

La digitalizzazione dei processi in sala, cucina e cassa consente di ridurre gli errori manuali in ordini, pagamenti e gestione del magazzino, garantendo precisione operativa, efficienza fiscale e miglior servizio per il cliente

07 agosto 2025 | 09:00
 

Nell'Horeca, affidarsi ancora a strumenti analogici e processi manuali comporta una serie di criticità sempre più evidenti: errori nelle comande, tempi di attesa elevati, difficoltà nella gestione dei pagamenti, scarsa tracciabilità del magazzino e un controllo frammentato delle attività.

Digitalizzare le operazioni, come ridurre gli errori in ristoranti e bar con Cassa in Cloud

Digitalizzazione delle comande in sala per una gestione più efficiente e senza errori

Questi fattori generano inefficienze operative, insoddisfazione dei clienti e perdite economiche difficili da recuperare. In un contesto dove rapidità, precisione e adattabilità sono determinanti, la digitalizzazione rappresenta la chiave per evolversi e restare competitivi. In quest’ottica, Cassa in Cloud di TeamSystem si configura come una soluzione completa e integrata che consente di automatizzare ogni fase della gestione, ridurre drasticamente gli errori e migliorare la redditività del locale, vediamo come.

Digitalizzazione degli ordini per una gestione senza errori

Grazie all'integrazione di comande digitali e monitor di cucina, ogni ordine viene inserito direttamente tramite smartphone o totem, inviato istantaneamente in cucina e tracciato in tempo reale. Questa modalità elimina il rischio di errori di trascrizione o incomprensioni tra sala e cucina, garantendo la massima precisione nella preparazione dei piatti.

Digitalizzare le operazioni, come ridurre gli errori in ristoranti e bar con Cassa in Cloud

Kitchen monitor per la cucina: niente più errori di trascrizione, tutti gli ordini sono digitali e aggiornati in tempo reale.

Pagamenti digitali: rapidità, sicurezza e conformità

La digitalizzazione dei pagamenti consente di gestire il conto con rapidità e senza margini di errore. I clienti possono pagare tramite QR Code, POS digitale, Totem Self Order o direttamente dalla Self Order App, dividendo il conto in autonomia. Il sistema invia automaticamente lo scontrino elettronico, garantendo conformità fiscale e un flusso contabile automatizzato e sicuro.

Gestione del magazzino sincronizzata in tempo reale

Il software aggiorna in tempo reale le giacenze di magazzino e i movimenti di carico/scarico, evitando errori nei rifornimenti o nello stoccaggio. Gli operatori possono monitorare le scorte e ricevere alert automatici in caso di sotto scorta, riducendo sprechi e costi operativi.

Digitalizzare le operazioni, come ridurre gli errori in ristoranti e bar con Cassa in Cloud

La gestione del magazzino digitalizzata consente aggiornamenti in tempo reale e riduce gli sprechi

Controllo remoto e analisi delle performance

Con Cassa in Cloud è possibile monitorare da remoto tutte le attività del punto vendita: dallo stato degli ordini alla produttività del personale, fino all’andamento delle vendite. I report analitici forniscono dati utili per prendere decisioni informate e ottimizzare l’operatività quotidiana.

Digitalizzare le operazioni, come ridurre gli errori in ristoranti e bar con Cassa in Cloud

Controllo remoto del ristorante: analisi vendite e performance sempre sotto controllo, ovunque ci si trovi.

Eliminazione dei supporti cartacei per una gestione fluida

L’intero sistema è progettato per sostituire agende, menù e comande cartacee con strumenti digitali, abbattendo i margini di errore legati alla gestione manuale. Ogni operazione viene tracciata e registrata automaticamente nel gestionale in cloud, rendendo l’intero flusso di lavoro più fluido e controllabile.

TeamSystem

La digitalizzazione offerta da Cassa in Cloud consente non solo di automatizzare le operazioni ma anche di garantire massima precisione, ridurre gli errori manuali e rispettare le normative fiscali. Una soluzione completa, scalabile e ideale per ogni tipologia di attività Horeca.

TeamSystem
Via Sandro Pertini 88 Pesaro
Tel +39 02 2551561
Lunedì-Venerdì: 8:30-13:30, 13:30-16:30

© Riproduzione riservata STAMPA

 
automatizzazione errori operativi digitalizzazione ristorazione comande digitali pagamenti digitali gestione magazzino software cassa Cassa in Cloud gestione ristorante conformità fiscale
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Sogemi
Mangilli Caffo
Molino Dallagiovanna
Sogemi
Mangilli Caffo
Molino Dallagiovanna
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Dolomiti HoReCa

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 